Украина. Премьер лига12 марта 2024, 13:06 | Обновлено 12 марта 2024, 13:08
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ФОТО. Ребров прибыл на матч ЛНЗ – Днепр-1. Последний тур перед сборной
Сыграют два футболиста сборной Украины
12 марта 2024, 13:06 | Обновлено 12 марта 2024, 13:08
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Наставник сборной Украины Сергей Ребров, который недавно объявил заявку игроков на матч отбора Евро-2024, прибыл на матч УПЛ между ЛНЗ и «Днепром-1», который проходит на стадионе «Колоса».
В составе гостей выступают два игрока сборной – хавбек Александр Пихаленок и атакующий полузащитник Алексей Гуцуляк. Последнего вчера перевели из резервного в основной список по причине возможной травмы Виктора Цыганкова.
Матч Босния – Украина состоится 21 марта.
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