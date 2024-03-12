Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Ребров прибыл на матч ЛНЗ – Днепр-1. Последний тур перед сборной
Украина. Премьер лига
12 марта 2024, 13:06 | Обновлено 12 марта 2024, 13:08
735
0

ФОТО. Ребров прибыл на матч ЛНЗ – Днепр-1. Последний тур перед сборной

Сыграют два футболиста сборной Украины

12 марта 2024, 13:06 | Обновлено 12 марта 2024, 13:08
735
0
ФОТО. Ребров прибыл на матч ЛНЗ – Днепр-1. Последний тур перед сборной
УАФ. Сергей Ребров

Наставник сборной Украины Сергей Ребров, который недавно объявил заявку игроков на матч отбора Евро-2024, прибыл на матч УПЛ между ЛНЗ и «Днепром-1», который проходит на стадионе «Колоса».

В составе гостей выступают два игрока сборной – хавбек Александр Пихаленок и атакующий полузащитник Алексей Гуцуляк. Последнего вчера перевели из резервного в основной список по причине возможной травмы Виктора Цыганкова.

Матч Босния – Украина состоится 21 марта.

По теме:
Эксперимент луганчан. Известны стартовые составы на матч Динамо – Заря
Впереди только один игрок. Филиппов забил восьмой гол в сезоне УПЛ
Кравец раскрыл возможную причину конфликта с Максимовым
Сергей Ребров сборная Украины по футболу Днепр-1 ЛНЗ Черкассы ЛНЗ - Днепр-1 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Почеттино оценил матч с Ньюкаслом, в котором Мудрик сумел забить крутой гол
Футбол | 12 марта 2024, 06:51 1
Почеттино оценил матч с Ньюкаслом, в котором Мудрик сумел забить крутой гол
Почеттино оценил матч с Ньюкаслом, в котором Мудрик сумел забить крутой гол

11 марта «Челси» переиграл «сорок» со счетом 3:2 в 28-м туре АПЛ

Вслед за Цуренко. Свитолина проиграла Наварро на топ-турнире в Индиан-Уэллс
Теннис | 12 марта 2024, 08:05 44
Вслед за Цуренко. Свитолина проиграла Наварро на топ-турнире в Индиан-Уэллс
Вслед за Цуренко. Свитолина проиграла Наварро на топ-турнире в Индиан-Уэллс

Элина в трех сетах уступила Эмме в 1/16 финала соревнований

Большая драма Роналду в Лиге чемпионов Азии. Триллер завершился по пенальти
Футбол | 12.03.2024, 00:05
Большая драма Роналду в Лиге чемпионов Азии. Триллер завершился по пенальти
Большая драма Роналду в Лиге чемпионов Азии. Триллер завершился по пенальти
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина
Футбол | 12.03.2024, 02:27
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина
Игроки Зари бойкотировали тренировку перед игрой с Динамо. Выйдут на матч?
Футбол | 12.03.2024, 12:54
Игроки Зари бойкотировали тренировку перед игрой с Динамо. Выйдут на матч?
Игроки Зари бойкотировали тренировку перед игрой с Динамо. Выйдут на матч?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Журналист остался в восторге от игры украинца и назвал его новым Ярмоленко
Журналист остался в восторге от игры украинца и назвал его новым Ярмоленко
10.03.2024, 21:21 5
Футбол
Игроки Зари хотят бойкотировать матч с Динамо. Стали известны причины
Игроки Зари хотят бойкотировать матч с Динамо. Стали известны причины
10.03.2024, 15:04 43
Футбол
ВИДЕО. Майк Тайсон показал свою форму накануне боя с Джейком Полом
ВИДЕО. Майк Тайсон показал свою форму накануне боя с Джейком Полом
11.03.2024, 07:48 4
Бокс
Шевченко высказался по поводу мобилизации украинских футболистов
Шевченко высказался по поводу мобилизации украинских футболистов
11.03.2024, 17:21 3
Футбол
Прелюдия к кризису. Анчелотти оценил матч Реала, в котором Лунину не забили
Прелюдия к кризису. Анчелотти оценил матч Реала, в котором Лунину не забили
11.03.2024, 07:01 4
Футбол
ФОТО. Джошуа после победы над Нганну встретился с легендарным футболистом
ФОТО. Джошуа после победы над Нганну встретился с легендарным футболистом
11.03.2024, 10:01
Бокс
«Спасибо тебе». Команда Усика поблагодарила Джошуа за нокаут Нганну
«Спасибо тебе». Команда Усика поблагодарила Джошуа за нокаут Нганну
10.03.2024, 13:29
Бокс
Украинский вратарь стал звездой хорватских СМИ
Украинский вратарь стал звездой хорватских СМИ
11.03.2024, 21:28 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем