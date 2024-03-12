ФОТО. Ребров прибыл на матч ЛНЗ – Днепр-1. Последний тур перед сборной

Наставник сборной Украины Сергей Ребров, который недавно объявил заявку игроков на матч отбора Евро-2024, прибыл на матч УПЛ между ЛНЗ и «Днепром-1», который проходит на стадионе «Колоса».

В составе гостей выступают два игрока сборной – хавбек Александр Пихаленок и атакующий полузащитник Алексей Гуцуляк. Последнего вчера перевели из резервного в основной список по причине возможной травмы Виктора Цыганкова.

Матч Босния – Украина состоится 21 марта.