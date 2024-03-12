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Украина. Премьер лига
12 марта 2024, 14:02 | Обновлено 12 марта 2024, 14:13
1046
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Кравец раскрыл возможную причину конфликта с Максимовым

Тренер «Днепра-1» раскритиковал игрока за игру против «Полесья»

12 марта 2024, 14:02 | Обновлено 12 марта 2024, 14:13
1046
1
Кравец раскрыл возможную причину конфликта с Максимовым
ФК Полесье. Василий Кравец

Защитник «Полесья» Василий Кравец раскрыл возможную причину конфликта с главным тренером «Днепра-1» Юрием Максимовым.

– Если вспоминать декабрьский матч, когда ты играл еще за «Днепр-1» против «Полесья», что вспоминается в первую очередь?

– Ну была голевая передача, но там было вне игры – это первое. Могли выигрывать 2:0, но так сыграли 1:1. А вообще о «Полесье» вспоминается первая кубковая игра. Против них здесь. Как мне сказали, там была моя вина, что мы проиграли эту игру, хотя я так не считаю, но у нас был тренер, который сделал акцент на том, что мы выигрывали 1:0, а из-за меня соперник сравнял счет и в итоге мы проиграли.

– В интервью руководители «Днепра-1» говорили, что не хотели тебя отпускать, то есть они пытались тебя как-то удержать?

Я говорил со спортивным директором Андреем Русолом. Я пришел к нему и говорю: «Вы все знаете». Он говорит: «То, что я знаю от кого-то это одно. Я хочу услышать от тебя. Давай сядем поговорим». Мы сели, поговорили по душам, открыто. Я ему сказал: «Вот из-за таких моментов я хочу покинуть «Днепр». Он меня понял. Я не могу сказать, из-за каких моментов, но он меня понял, мы пожали руки. Он сказал: «Хорошо, пусть удачи тебе в новом клубе». Я поблагодарил за все и уехал.

– С какой душой ты покинул «Днепр-1»?

– С чистой. Я же простой парень, всем пожал руку, каждому посмотрел в глаза, извинился, если кого-то обидел, сказал, что обид ни на кого не держу, потому что ничего такого не было. У нас был хороший коллектив.

Напомним, недавно Василий Кравец официально перешел из «Днепра-1» в «Полесье». Коммерческий директор днепрян Вячеслав Фридман рассказывал, что одной из причин ухода являются напряженные отношения с главным тренером Юрием Максимовым.

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Василий Кравец Полесье Житомир Днепр-1 Юрий Максимов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Кубок Украины по футболу Полесье - Днепр-1
Источник ФК Полесье
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Gargantua
Днепр идет на дно а Полесье пока крепко на плаву. 
так что переход логичен.
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