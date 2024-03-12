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Украина. Премьер лига
12 марта 2024, 12:54 |
1794
1

Футболисты одного из клубов УПЛ получили бронь от мобилизации

С соответствующим приказом по «Днепру-1» выступило Министерство спорта

12 марта 2024, 12:54 |
1794
1
Футболисты одного из клубов УПЛ получили бронь от мобилизации
СК Днепр-1

Общество с ограниченной ответственностью «Спортивный клуб «Днепр-1» признано соответствующим критериям и критически важным для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, сообщает Министерство молодежи и спорта Украины.

Это означает, что футболисты, тренерский штаб и клубные работники «Днепра-1» будут забронированы от мобилизации.

В этом сезоне Украинской Премьер-лиги «Днепр-1» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 38 очков в 20 турах чемпионата. От «Шахтера», возглавляющего турнирную таблицу, днепровскую команду отделяет всего 2 очка, но у «горняков» есть 2 игры в запасе.

Ранее сообщалось, что среди представителей УПЛ бронь от мобилизации имеют футболисты только 3 клубов: «Шахтера», «Динамо» и «Оболони».

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Днепр-1 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу мобилизация российско-украинская война Министерство молодежи и спорта
Источник Минспорта Украины
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Yevginarius
критичне підприємство чи на оборонку працюють?
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