Футболисты одного из клубов УПЛ получили бронь от мобилизации

Общество с ограниченной ответственностью «Спортивный клуб «Днепр-1» признано соответствующим критериям и критически важным для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, сообщает Министерство молодежи и спорта Украины.

Это означает, что футболисты, тренерский штаб и клубные работники «Днепра-1» будут забронированы от мобилизации.

В этом сезоне Украинской Премьер-лиги «Днепр-1» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 38 очков в 20 турах чемпионата. От «Шахтера», возглавляющего турнирную таблицу, днепровскую команду отделяет всего 2 очка, но у «горняков» есть 2 игры в запасе.

Ранее сообщалось, что среди представителей УПЛ бронь от мобилизации имеют футболисты только 3 клубов: «Шахтера», «Динамо» и «Оболони».