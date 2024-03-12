Ига Свёнтек – Юлия Путинцева. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция

13 марта первая ракетка мира Ига Свёнтек продолжит выступления на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.

В матче 4-го раунда полька сразится с Юлией Путинцевой из Казахстана (79 WTA). Время начала матча – не ранее 05:00 по Киеву после матча Шелтон – Синнер.

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Это будет 3-я встреча теннисисток, полька не проигрывала.

Победительница поединка в 1/4 финала сыграет с Анжелик Кербер из Германии (№607 WTA) или Каролин Возняцки из Дании (№204 WTA).

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