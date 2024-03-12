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  4. Ига Свёнтек – Юлия Путинцева. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
12 марта 2024, 12:35 | Обновлено 12 марта 2024, 12:36
153
0

Ига Свёнтек – Юлия Путинцева. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 4-го круга в Индиан-Уэллс

12 марта 2024, 12:35 | Обновлено 12 марта 2024, 12:36
153
0
Ига Свёнтек – Юлия Путинцева. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

13 марта первая ракетка мира Ига Свёнтек продолжит выступления на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.

В матче 4-го раунда полька сразится с Юлией Путинцевой из Казахстана (79 WTA). Время начала матча – не ранее 05:00 по Киеву после матча Шелтон – Синнер.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 3-я встреча теннисисток, полька не проигрывала.

Победительница поединка в 1/4 финала сыграет с Анжелик Кербер из Германии (№607 WTA) или Каролин Возняцки из Дании (№204 WTA).

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WTA Индиан-Уэллс смотреть онлайн Ига Свёнтек Юлия Путинцева
Источник Sport.ua
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