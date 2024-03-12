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Украина. Премьер лига
12 марта 2024, 12:39 |
205
0

ЛНЗ – Днепр-1. Стали известны стартовые составы

Матч-открытие 21-го тура УПЛ начнется в 13:00

12 марта 2024, 12:39 |
205
0
ЛНЗ – Днепр-1. Стали известны стартовые составы
Стадион Колос

Сегодня, 12 марта, ЛНЗ на стадионе «Колос» (Ковалевка) в матче 21-го тура Украинской Премьер-лиги примет «Днепр-1». Начало матча – в 13:00 по киевскому времени. Сейчас команды занимают соответственно 9-е и 3-е места в турнирной таблице.

Стали известны стартовые составы команд Олега Дулуба и Юрия Максимова на матч:

ЛНЗ: Пеньков, Насонов, Салиху, Муравский, Яшари, Рыбалка, Пасич, Каплиенко, Шестаков, Хобленко, Бар.

«Днепр-1»: Волынец, Мирошниченко, Адамюк, Сарапий, Горбунов, Пихаленок, Бабенко, Рубчинский, Гуцуляк, Очеретько, Филиппов.

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Источник Sport.ua
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