ЛНЗ – Днепр-1. Стали известны стартовые составы

Сегодня, 12 марта, ЛНЗ на стадионе «Колос» (Ковалевка) в матче 21-го тура Украинской Премьер-лиги примет «Днепр-1». Начало матча – в 13:00 по киевскому времени. Сейчас команды занимают соответственно 9-е и 3-е места в турнирной таблице.

Стали известны стартовые составы команд Олега Дулуба и Юрия Максимова на матч:

ЛНЗ: Пеньков, Насонов, Салиху, Муравский, Яшари, Рыбалка, Пасич, Каплиенко, Шестаков, Хобленко, Бар.

«Днепр-1»: Волынец, Мирошниченко, Адамюк, Сарапий, Горбунов, Пихаленок, Бабенко, Рубчинский, Гуцуляк, Очеретько, Филиппов.