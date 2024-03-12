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  4. Марта Костюк – Анастасия Павлюченкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
12 марта 2024, 12:02 |
85
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Марта Костюк – Анастасия Павлюченкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 4-го раунда на турнире в Индиан-Уэллс

12 марта 2024, 12:02 |
85
0
Марта Костюк – Анастасия Павлюченкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

12 марта украинская теннисистка Марта Костюк (№32 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.

Соперницей украинки в матче 4-го раунда основы будет Анастасия Павлюченкова (№24 WTA). Встреча состоится вторым запуском на корте №2 после матча Легечка – Циципас. Ориентировочное время начала поединка – не ранее 22:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет третья встреча теннисисток в этом году, счет равный.

В 1/4 финала победительница встречи сразится против Анастасии Потаповой (№33 WTA) или Жасмин Паолини (№14 WTA).

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WTA Индиан-Уэллс Марта Костюк смотреть онлайн Анастасия Павлюченкова
Источник Sport.ua
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