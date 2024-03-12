Марта Костюк – Анастасия Павлюченкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 4-го раунда на турнире в Индиан-Уэллс
12 марта украинская теннисистка Марта Костюк (№32 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.
Соперницей украинки в матче 4-го раунда основы будет Анастасия Павлюченкова (№24 WTA). Встреча состоится вторым запуском на корте №2 после матча Легечка – Циципас. Ориентировочное время начала поединка – не ранее 22:00 по Киеву.
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Это будет третья встреча теннисисток в этом году, счет равный.
В 1/4 финала победительница встречи сразится против Анастасии Потаповой (№33 WTA) или Жасмин Паолини (№14 WTA).
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