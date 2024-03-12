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Украина. Премьер лига
12 марта 2024, 11:28 | Обновлено 12 марта 2024, 12:11
757
0

Василий КРАВЕЦ: «В Украине война. Я уже не хочу играть в другой стране»

Защитник отказался от вариантов в Испании и Бельгии

12 марта 2024, 11:28 | Обновлено 12 марта 2024, 12:11
757
0
Василий КРАВЕЦ: «В Украине война. Я уже не хочу играть в другой стране»
ФК Полесье

Новичок «Полесья» Василий Кравец, который несколько лет карьеры провел в Испании, отметил, что больше не хочет выступать в заграничных чемпионатах из-за семьи, которая в момент войны с россией живет в Украине.

– Ты в Испании провел много времени и, в принципе, футболисты, если уезжают, то пытаются там и остаться, но ты вернулся.

– Наступила война, полномасштабное вторжение и здесь все мои родные, все те, кого я знаю, за свою жизнь с кем познакомился, все остались здесь, никто не уезжает. А я там один сижу, да еще мама с братом не хотели ко мне выезжать. Если вы ко мне не едете, я еду к вам и все.

– Что тебе дало то, что ты вернулся?

– Во-первых, помогаю стране за счет налогов, это финансовая помощь армии, здесь лучше и легче это сделать. За границей тоже это можно было бы делать, но это донаты. Здесь какой-нибудь сбор — ты потом звонишь тому человеку: собрали? Говорит: нет. Я говорю сколько не хватает – столько-то. Я говорю: давай я брошу и все. Вот так. А в Испании еще тяжело с переводами со всеми. Иногда карты не дают сбросить.

– Очень ценная, честно говоря, твоя позиция. То, что ты вернулся в Украину из-за войны. Скажи, а ты, в принципе, если отвлечься, хотел бы еще поиграть в другом чемпионате?

– Нет, уже после того, как вернулся в Украину, не хочется уже. У меня были варианты зимой в Испанию уехать и в Бельгию, но нет желания.

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Василий Кравец российско-украинская война Полесье Житомир чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник ФК Полесье
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