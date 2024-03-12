Аль-Иттихад – Аль-Хиляль. Прогноз на матч 1/4 финала Лиги чемпионов Азии

12 марта на «Король Абдалла Спортс Сити» пройдет ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов АФК, в котором «Аль-Иттихад» сыграет против «Аль-Хиляля». Поединок начнется в 21:00 по киевскому времени.

Аль-Иттихад

Команда в прошлом сезоне смогла выиграть чемпионат Саудовской Аравии. И это уже девятый такой титул. Безусловно, тигры намерены были продолжать в том же духе, и не зря прошлым летом закупили немало статусных легионеров. Другое дело, что не все они себя ожидаемо проявили, чего стоит Бензема, который вообще должен был уйти в зимнее трансферное окно и вообще проявляет свой непростой характер. Не удивительно, что на внутренней арене сдали позиции - но уж очень заметно. Так что единственный шанс спасти сезон для подопечных Гальярдо это как раз Лига чемпионов. Там было уверенно выиграно группу (5 побед в 6 поединках). А вот с Навхабором было сложно: после нулевой ничьей на выезде дома победили в большинстве 2-1. В первом четвертьфинале же довольно неожиданно хозяева не просто победили, но и оформили итоговые 2-0.

Аль-Хиляль

Клуб 18 раз выигрывал местный чемпионат, в том числе в 2022-м году. На таком фоне прошлый сезон получился неудачным: Лидеры откатились на третье место. Но на это правильно отреагировали, пригласив на пост наставника Жоржи Жезуша и закупив пачку статусных легионеров из Европы. Этого хватило, чтобы установить почти безоговорочное доминирование на внутренней арене, почти не теряя очки и имея комфортный задел перед преследователями во главе с амбициозным Ан-Насром с его Роналду. В общем, можно все внимание весной сосредоточить на азиатской Лиге чемпионов. В группе было набрано солидные 16 очков из 18 возможных. Да и с Сепаханом не было никаких проблем: оба поединка принесли победы с одинаковым счетом, по 3-1.

Статистика личных встреч

До этого тигры выигрывали аж в 2021-м году. В этом чемпионате Саудовской Аравии лидеры побеждали 4-3 и 3-1.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в новую победу гостей. Но им тут особенно ничего не нужно, можно даже уступить в 1 гол. Так что ставим на то, что хозяева не проиграют (коэффициент - 1,99).