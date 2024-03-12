Ребров поздравил свой бывший клуб с победой над Роналду в Лиге чемпионов
11 марта Аль-Айн выбил Аль-Наср в 1/4 финала турнира
11 марта в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов Азии саудовский «Аль-Наср» по пенальти проиграл команде «Аль-Айн» из ОАЭ.
Звездный форвард всемирного клуба Криштиану Роналду отыграл весь поединок и даже забил гол с 11-метрового на 118-й минуте, но этого не хватило для победы.
Еще в прошлом сезоне «Аль-Айн» тренировал ныне главный коуч сборной Украины Сергей Ребров. Также в составе эмиратской команды выступал Андрей Ярмоленко.
После завершения встречи Ребров поздравил свой бывший коллектив с победой:
«Поздравляю, парни», – написал Сергей.
Ребров поздравил свой бывший клуб с победой над Роналду в Лиге чемпионов
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