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  4. Ребров поздравил свой бывший клуб с победой над Роналду в Лиге чемпионов
Саудовская Аравия
12 марта 2024, 09:47 |
158
0

Ребров поздравил свой бывший клуб с победой над Роналду в Лиге чемпионов

11 марта Аль-Айн выбил Аль-Наср в 1/4 финала турнира

12 марта 2024, 09:47 |
158
0
Ребров поздравил свой бывший клуб с победой над Роналду в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

11 марта в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов Азии саудовский «Аль-Наср» по пенальти проиграл команде «Аль-Айн» из ОАЭ.

Звездный форвард всемирного клуба Криштиану Роналду отыграл весь поединок и даже забил гол с 11-метрового на 118-й минуте, но этого не хватило для победы.

Еще в прошлом сезоне «Аль-Айн» тренировал ныне главный коуч сборной Украины Сергей Ребров. Также в составе эмиратской команды выступал Андрей Ярмоленко.

После завершения встречи Ребров поздравил свой бывший коллектив с победой:

«Поздравляю, парни», – написал Сергей.

Ребров поздравил свой бывший клуб с победой над Роналду в Лиге чемпионов

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Криштиану Роналду Сергей Ребров Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Айн Лига чемпионов Азии фото
Источник Sport.ua
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