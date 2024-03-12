Другие новости12 марта 2024, 07:14 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 12 марта
Важные события во всех видах спорта
12 марта 2024, 07:14 |
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Во вторник, 12 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
13:00 ЛНЗ Черкассы – Днепр-1
15:30 Динамо Киев – Заря
18:00 Шахтер – Минай
22:00 Арсенал – Порту
22:00 Барселона – Наполи
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