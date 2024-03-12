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12 марта 2024, 07:14 |
54
0

ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 12 марта

Важные события во всех видах спорта

12 марта 2024, 07:14 |
54
0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 12 марта
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 12 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

13:00 ЛНЗ Черкассы – Днепр-1

Favbet 5.05 – 3.55 – 1.77

15:30 Динамо Киев – Заря

Favbet 1.50 – 4.20 – 6.90

18:00 Шахтер – Минай

Favbet 1.11 – 8.90 – 28.00

22:00 Арсенал – Порту

Favbet 1.24 – 7.06 – 14.60

22:00 Барселона – Наполи

Favbet 1.85 – 4.09 – 4.36

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Источник Sport.ua
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