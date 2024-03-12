ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 12 марта

Во вторник, 12 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

13:00 ЛНЗ Черкассы – Днепр-1

5.05 – 3.55 – 1.77

15:30 Динамо Киев – Заря

1.50 – 4.20 – 6.90

18:00 Шахтер – Минай

1.11 – 8.90 – 28.00

22:00 Арсенал – Порту

1.24 – 7.06 – 14.60

22:00 Барселона – Наполи

1.85 – 4.09 – 4.36