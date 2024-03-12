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Германия
12 марта 2024, 06:10 | Обновлено 12 марта 2024, 06:11
577
0

Золотая бутса. Гарри Кейн оторвался от Мбаппе и Холанда. Довбик – в топ-25

Форвард «Баварии» забил 30 голов и набрал 60 очков для рейтинга

12 марта 2024, 06:10 | Обновлено 12 марта 2024, 06:11
577
0
Золотая бутса. Гарри Кейн оторвался от Мбаппе и Холанда. Довбик – в топ-25
ФК Бавария. Гарри Кейн

В Европе продолжаются европейские чемпионаты, и изменился список лучших бомбардиров сезона.

Лидером рейтинга ESM Golden Shoe (Золотая бутса) является английский бомбардир Гарри Кейн из «Баварии», который забил 30 голов (60 очков для рейтинга).

Второе место занимает Лаутаро Мартинес из «Интера» (23 мяча, 46 очков). Лидер французского «ПСЖ» Килиан Мбаппе делит 3–4 позицию с Серу Гирасси из «Штутгарта» (по 21 голу, 42 очка).

Норвежский форвард «Ман Сити» Эрлинг Холанд (обладатель Золотой бутсы прошлого сезона) забил 18 голов (36 очков) и делит 6–7 места.

Украинский форвард Артем Довбик из «Жироны» входит в топ-25, забив 14 мячей (28 очков).

Награда «Золотая бутса» вручается лучшему бомбардиру сезона по итогам национальных чемпионатов. По правилам конкурса – голы, забитые в топ-5 европейских лиг (Испания, Англия, Италия, Германия, Франция), умножаются на 2.0. Для следующих стран, занимающих в рейтинге УЕФА с 6-го по 21-е места (Нидерланды, Португалия, Бельгия, Украина и т.д.), установлен коэффициент 1.5. А вот голы, забитые в оставшихся лигах (с 22-й страны по рейтингу), считаются по номиналу.

Золотая бутса 2023/24. Положение на 12 марта 2024 года

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Жирона Золотая бутса Интер Милан Бавария Манчестер Сити Гарри Кейн Артем Довбик Килиан Мбаппе выбор редакции ПСЖ Лаутаро Мартинес Эрлинг Холанд Серу Гирасси Штутгарт
Источник Sport.ua
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