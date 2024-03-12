ВИДЕО. Под наблюдением Реброва. Динамо U-19 обыграло сверстников из Зари

11 березня в матчі 21-го туру чемпіонату України серед юнацьких команд київське «Динамо» зустрілося із луганською «Зорею».

Цей матч був домашнім для столичної команди і проходив на одному з полів заміської клубної бази «біло-синіх» у Конча-Заспі. У попередніх турах динамівці набрали 48 очок і посідали перше місце у турнірній таблиці. А «Зоря» з 26 очками перебувала на 9-й сходинці.

За матчем з трибун спостерігав головний тренер національної збірної України Сергій Ребров, а також представники тренерського штабу першої команди на чолі з Олександром Шовковським.

Динамівці розпочали поєдинок активно, першого удару по воротах суперника завдав Пономаренко, проте влучив у сітку з зовнішнього боку. З перших хвилин наші хлопці перемістили гру до воріт суперника, робили навіси з флангів та виконували подачі від кутової позначки. Одну з них зі штрафного намагався замкнути Захарченко, але м’яч після його удару опинився в руках у воротаря. Ще в одному з моментів у площину воріт пробивав Маткевич – голкіпер «Зорі» знову виручив, у стрибку перевівши м’яч на кутовий.

Загалом, загроза біля володінь гостей виникала регулярно, але до певного часу захист «Зорі» справлявся, не припускався помилок і Набит. Попри велику кількість небезпечних моментів, киянам не вистачало завершального влучного удару. Близьким до того, аби відзначитися, був Кремчанін. Віт пробивав зі штрафного, призначеного метрах у 20-ти по центру воріт, але воротар зміг зреагувати та у стрибку вибити м’яч.

Єдиний небезпечний момент біля воріт Суркіса виник після подачі зі штрафного – на навіс Байрука відгукнувся Дзюба, але головою пробив зовсім трохи вище воріт. У підсумку, на перерву команди пішли без забитих м’ячів.

На початку другого тайму луганчани спробували перехопити ініціативу та на певний час відсунули гру від своїх воріт, але невдовзі кияни повернули гру під свій контроль. Біля чужих воріт, як і раніше, було гаряче, і воротарю гостей регулярно доводилося вступати у гру. Але і він виявився безсилим, коли у ході однієї з атак динамівців Кремчанін у штрафному майданчику гостей віддав м’яч трохи далі на Гусєва, і той справа прострілив на Осипенка, який із меж воротарського майданчика пробив у дотик та не схибив – 1:0.

Незабаром хорошу можливість не використав Лобко – нападника лише на мить випередив голкіпер, забравши м’яч у нього в ногах. Трохи не встиг замкнути подачу на дальню стійку Білий. Тим часом, біля протилежних воріт у гру довелося вступати Суркісу, який вдало зреагував на удар суперника справа. Але контроль гри був на боці господарів. Допре прострілював низом до штрафного майданчика Маткевич, небезпечного, але неточного удару по воротах завдав Лобко. Але, незважаючи на усі зусилля, до фінального свистка рахунок на табло більше не змінювався.

Зафіксована перемога динамівців з рахунком 1:0. Після поєдинків 21-го туру у чемпіонаті U-19 розпочинається пауза, пов’язана із матчами збірних команд різних вікових категорій. Свій наступний матч у юнацькій першості України «Динамо» U-19 проведе у суботу, 30 березня, на виїзді проти «Ворскли» Полтава.

Чемпіонат України U-19

21-й тур, 11 березня 2024. Конча-Заспа. НТБ «Динамо».

Динамо Київ – Зоря Луганськ – 1:0 (0:0)

Гол: Осипенко, 62.

Динамо: 71. Суркіс, 20. Гусєв, 5. Сизонюк, 4. Захарченко, 6. Котуха (15. Дикий, 89), 14. Іщенко, 22. Осипенко (16. Янчишин, 81), 8. Білий (3. Балаба, 89), 7. Кремчанін (19. Пашко, 81), 10. Маткевич (к), 11. Пономаренко (9. Лобко, 67).

Зоря: 1. Набит, 2. Дзюба, 13. Токар (4. Скочеляс, 46; 10. Чубов, 57), 5. Атаманчук, 18. Андрушко, 17. Долбнєв, (к) (15. Анісімов, 46), 19. Коляда, 23. Байрук (14. Лопатін, 46), 7. Савін, 22. Писаренко (11. Почапський, 46), 9. Доронін.

Попередження: Кремчанін, 42 – Дзюба, 31.

Відео голу та огляд матчу

Відеозапис матчу