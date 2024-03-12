Перенос матча против ЛНЗ в Ковалевку означало, что СК «Днепр-1» должен был снова отправляться на выезд в Киев.

В отличие от встречи с «Оболонью» днепровская команда отправилась в столицу днем раньше – после утренней тренировки на базе в воскресенье, 10 марта.

Предматчевое занятие «Днепра-1» состоялось 11 марта в Киеве на поле УТК имени Виктора Банникова. Соседство поля с Домом футбола обеспечило несколько встреч тренеров и игроков с давними знакомыми – состоялся традиционный обмен последними новостями.

Прохладная, хоть и солнечная погода, способствовала активной работе на тренировке. Команда Юрия Максимова выполнила несколько игровых упражнений, а в заключение игроки немного пробили по воротам.

Во второй половине дня 11 марта спортклубовцев ожидало теоретическое занятие и необходимые индивидуальные медицинские процедуры.

В Ковалевку «Днепр-1» отправится 12 марта утром непосредственно на игру 21-го тура УПЛ, которая начнется в 13:00.

Днепр-1 провел предматчевую тренировку на УТК Банникова, а игра в Ковалевке