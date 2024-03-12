Днепр-1 провел предматчевую тренировку на УТК Банникова, а игра в Ковалевке
Матч 21-го тура УПЛ между ЛНЗ и Днепром-1 пройдет 12 марта в 13:00
Перенос матча против ЛНЗ в Ковалевку означало, что СК «Днепр-1» должен был снова отправляться на выезд в Киев.
В отличие от встречи с «Оболонью» днепровская команда отправилась в столицу днем раньше – после утренней тренировки на базе в воскресенье, 10 марта.
Предматчевое занятие «Днепра-1» состоялось 11 марта в Киеве на поле УТК имени Виктора Банникова. Соседство поля с Домом футбола обеспечило несколько встреч тренеров и игроков с давними знакомыми – состоялся традиционный обмен последними новостями.
Прохладная, хоть и солнечная погода, способствовала активной работе на тренировке. Команда Юрия Максимова выполнила несколько игровых упражнений, а в заключение игроки немного пробили по воротам.
Во второй половине дня 11 марта спортклубовцев ожидало теоретическое занятие и необходимые индивидуальные медицинские процедуры.
В Ковалевку «Днепр-1» отправится 12 марта утром непосредственно на игру 21-го тура УПЛ, которая начнется в 13:00.
Днепр-1 провел предматчевую тренировку на УТК Банникова, а игра в Ковалевке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Михаил и «пенсионеры» выиграли у «Ньюкасла» 3:2 в 28-м туре АПЛ
Житомирский клуб продолжает усиливать состав