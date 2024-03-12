Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Приход Мбаппе заставит Реал продать звезду. Цена вопроса – 120 млн
Испания
12 марта 2024, 00:44 | Обновлено 12 марта 2024, 01:16
770
2

Приход Мбаппе заставит Реал продать звезду. Цена вопроса – 120 млн

Родриго Гоес может покинуть «королевский клуб»

12 марта 2024, 00:44 | Обновлено 12 марта 2024, 01:16
770
2
Приход Мбаппе заставит Реал продать звезду. Цена вопроса – 120 млн
Getty Images/Global Images Ukraine. Родриго

Французский нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе сообщил президенту парижского клуба Нассеру Аль-Хелаифи о своем решении покинуть команду в конце сезона 2023/24. Игрока ждут в «Реале».

По информации Todo Fichajes, приезд француза может заставить «галактикос» продать некоторых футболистов. Один из них – бразильский вингер Родриго Гоес, к которому проявляют интерес ряд топ-клубов Европы.

Отмечается, что игроком интересуются «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «ПСЖ». «Галактикос» готовы отпустить игрока за 120 миллионов евро.

В этом сезоне Родриго провел за «Реал» 40 матчей, забил 13 голов и отдал 8 передач.

По теме:
И Мудрика тоже? Челси продаст 15 игроков в летнее трансферное окно
Довбиком интересуется гранд Ла Лиги. Его ждут и предложения с АПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия отдала 2 игроков в аренду в Первую лигу
Родриго Гоес трансферы Ла Лиги Реал Мадрид трансферы
Источник Todofichajes.com
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бывший чемпион по боксу застрелен в Германии
Бокс | 11 марта 2024, 12:05 0
Бывший чемпион по боксу застрелен в Германии
Бывший чемпион по боксу застрелен в Германии

В период 2011-го по 2019-й год Бесар Нимани выиграл 26 из 27 своих боев на профиринге

Коноплянка завершит карьеру. Стало известно, чем Евгений будет заниматься
Футбол | 11 марта 2024, 15:48 12
Коноплянка завершит карьеру. Стало известно, чем Евгений будет заниматься
Коноплянка завершит карьеру. Стало известно, чем Евгений будет заниматься

Бывший игрок сборной Украины может стать агентом

Анчелотти беспокоит вызов Лунина в сборную Украины. За что волнуется Карло?
Футбол | 11.03.2024, 00:16
Анчелотти беспокоит вызов Лунина в сборную Украины. За что волнуется Карло?
Анчелотти беспокоит вызов Лунина в сборную Украины. За что волнуется Карло?
Луис Адриано: закат карьеры топ-бомбардира Шахтера
Футбол | 11.03.2024, 23:05
Луис Адриано: закат карьеры топ-бомбардира Шахтера
Луис Адриано: закат карьеры топ-бомбардира Шахтера
ФОТО. Джошуа после победы над Нганну встретился с легендарным футболистом
Бокс | 11.03.2024, 10:01
ФОТО. Джошуа после победы над Нганну встретился с легендарным футболистом
ФОТО. Джошуа после победы над Нганну встретился с легендарным футболистом
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Максим Заиченко
як на мене, то Мбаппе не потрібен Реалу від слову зовсім.
Він тільки внесе сварки в колектив.
На разі Реал не потребує підсилення. Навіть таке як Мбапе.
Це типу хотілки Переса.
Але це може вилізти не тим боком
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Прелюдия к кризису. Анчелотти оценил матч Реала, в котором Лунину не забили
Прелюдия к кризису. Анчелотти оценил матч Реала, в котором Лунину не забили
11.03.2024, 07:01 4
Футбол
Леннокс Льюис назвал главную причину поражения Кличко в бою с Фьюри
Леннокс Льюис назвал главную причину поражения Кличко в бою с Фьюри
11.03.2024, 10:20 5
Бокс
Костюк вышла в 1/8 финала в Индиан-Уэллсе. Вондроушова отказалась играть
Костюк вышла в 1/8 финала в Индиан-Уэллсе. Вондроушова отказалась играть
10.03.2024, 07:58 7
Теннис
Милевский признался, сколько зарабатывал в год, когда выступал за Динамо
Милевский признался, сколько зарабатывал в год, когда выступал за Динамо
10.03.2024, 07:56 16
Футбол
Спортврач рассказал, сможет ли Цыганков сыграть за сборную Украины в марте
Спортврач рассказал, сможет ли Цыганков сыграть за сборную Украины в марте
10.03.2024, 07:21 23
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Внесены изменения в правила футбола. 8 секунд для вратаря?
ОФИЦИАЛЬНО. Внесены изменения в правила футбола. 8 секунд для вратаря?
10.03.2024, 07:40 2
Футбол
Его недооценивают. Леннокс Льюис дал прогноз на бой Фьюри – Усик
Его недооценивают. Леннокс Льюис дал прогноз на бой Фьюри – Усик
11.03.2024, 08:48
Бокс
Игра окончена. Фьюри озвучил свои планы после двух боев с Усиком
Игра окончена. Фьюри озвучил свои планы после двух боев с Усиком
11.03.2024, 07:20 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем