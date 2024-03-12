Приход Мбаппе заставит Реал продать звезду. Цена вопроса – 120 млн

Французский нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе сообщил президенту парижского клуба Нассеру Аль-Хелаифи о своем решении покинуть команду в конце сезона 2023/24. Игрока ждут в «Реале».

По информации Todo Fichajes, приезд француза может заставить «галактикос» продать некоторых футболистов. Один из них – бразильский вингер Родриго Гоес, к которому проявляют интерес ряд топ-клубов Европы.

Отмечается, что игроком интересуются «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «ПСЖ». «Галактикос» готовы отпустить игрока за 120 миллионов евро.

В этом сезоне Родриго провел за «Реал» 40 матчей, забил 13 голов и отдал 8 передач.