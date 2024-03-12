Приход Мбаппе заставит Реал продать звезду. Цена вопроса – 120 млн
Родриго Гоес может покинуть «королевский клуб»
Французский нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе сообщил президенту парижского клуба Нассеру Аль-Хелаифи о своем решении покинуть команду в конце сезона 2023/24. Игрока ждут в «Реале».
По информации Todo Fichajes, приезд француза может заставить «галактикос» продать некоторых футболистов. Один из них – бразильский вингер Родриго Гоес, к которому проявляют интерес ряд топ-клубов Европы.
Отмечается, что игроком интересуются «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «ПСЖ». «Галактикос» готовы отпустить игрока за 120 миллионов евро.
В этом сезоне Родриго провел за «Реал» 40 матчей, забил 13 голов и отдал 8 передач.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В период 2011-го по 2019-й год Бесар Нимани выиграл 26 из 27 своих боев на профиринге
Бывший игрок сборной Украины может стать агентом
Він тільки внесе сварки в колектив.
На разі Реал не потребує підсилення. Навіть таке як Мбапе.
Це типу хотілки Переса.
Але це може вилізти не тим боком