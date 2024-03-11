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11 марта 2024, 21:28 | Обновлено 11 марта 2024, 21:36
3370
2

Украинский вратарь стал звездой хорватских СМИ

Давид Фесюк попал на страницы газет в Хорватии

11 марта 2024, 21:28 | Обновлено 11 марта 2024, 21:36
3370
2
Украинский вратарь стал звездой хорватских СМИ
sportske.jutarnji.hr. Давид Фесюк

В матче Второго дивизиона чемпионата Хорватии «Кроация» сыграла в ничью с лидером таблицы «Зрински» - 0:0. В конце игры «Кроация» не реализовала пенальти.

Шквальный дождь, который прошел перед самым матчем, превратил футбольное поле в болото. Но судья разрешил командам провести игру. Матч был больше похож на водное поло, чем футбол. Команды боролись с состоянием газона, а не играли в футбол.

slobodnadalmacija.hr
sportske.jutarnji.hr

Хорватские и европейские СМИ облетело фото 18-летнего украинского вратаря Давида Фесюка, который весь по уши был в грязи.

Фесюк выступает за «Кроацию» на правах аренды. Его контракт принадлежит «Хайдуку». Он имеет возможность тренироваться с первой командой из Сплита и получать игровую практику на уровне взрослого футбола в дружественном к «Хайдуку» клубе.

По теме:
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Давид Фесюк
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Archie1991
Після матчу Зоря - Волинь в 2011 команди теж так виглядали. 
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+1
Frank Pider
Поросенок в болоте 
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-6
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