Украинский вратарь стал звездой хорватских СМИ

В матче Второго дивизиона чемпионата Хорватии «Кроация» сыграла в ничью с лидером таблицы «Зрински» - 0:0. В конце игры «Кроация» не реализовала пенальти.

Шквальный дождь, который прошел перед самым матчем, превратил футбольное поле в болото. Но судья разрешил командам провести игру. Матч был больше похож на водное поло, чем футбол. Команды боролись с состоянием газона, а не играли в футбол.

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Хорватские и европейские СМИ облетело фото 18-летнего украинского вратаря Давида Фесюка, который весь по уши был в грязи.

Фесюк выступает за «Кроацию» на правах аренды. Его контракт принадлежит «Хайдуку». Он имеет возможность тренироваться с первой командой из Сплита и получать игровую практику на уровне взрослого футбола в дружественном к «Хайдуку» клубе.