Эмма Радукану – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира в Индиан-Уэллсе
11 марта проходят матчи 1/16 финала хардового турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США).
В 3-м раунде соревнований британская теннисистка и обидчица Даяны Ястремской Эмма Радукану (WTA 250) сыграет против второй ракетки мира Арины Соболенко, которая выступает в «нейтральном» статусе.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Встреча состоится вторым запуском на корте Stadium 1 после матча Музетти – Руне. Время начала игры – не ранее 22:00 по Киеву.
Победительница матча в следующем раунде сыграет против Элины Свитолиной, или против Эммы Наварро.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Андрей может сыграть в матче против Боснии и Герцеговины
Британец не видит большого фаворита в будущем противостоянии