Эмма Радукану – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

11 марта проходят матчи 1/16 финала хардового турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США).

В 3-м раунде соревнований британская теннисистка и обидчица Даяны Ястремской Эмма Радукану (WTA 250) сыграет против второй ракетки мира Арины Соболенко, которая выступает в «нейтральном» статусе.

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Встреча состоится вторым запуском на корте Stadium 1 после матча Музетти – Руне. Время начала игры – не ранее 22:00 по Киеву.

Победительница матча в следующем раунде сыграет против Элины Свитолиной, или против Эммы Наварро.

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