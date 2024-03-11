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  4. Эмма Радукану – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
11 марта 2024, 22:30 | Обновлено 11 марта 2024, 22:32
1395
2

Эмма Радукану – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира в Индиан-Уэллсе

11 марта 2024, 22:30 | Обновлено 11 марта 2024, 22:32
1395
2
Эмма Радукану – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Эмма Радукану

11 марта проходят матчи 1/16 финала хардового турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США).

В 3-м раунде соревнований британская теннисистка и обидчица Даяны Ястремской Эмма Радукану (WTA 250) сыграет против второй ракетки мира Арины Соболенко, которая выступает в «нейтральном» статусе.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Встреча состоится вторым запуском на корте Stadium 1 после матча Музетти – Руне. Время начала игры – не ранее 22:00 по Киеву.

Победительница матча в следующем раунде сыграет против Элины Свитолиной, или против Эммы Наварро.

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Эмма Радукану Арина Соболенко WTA Индиан-Уэллс смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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sv_2000
Тяжело Эмме. Мощно бульбозавр играет. 
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0
KirTheKing
бриллиантовая против картопляной. это становится уже интересно
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