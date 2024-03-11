ОФИЦИАЛЬНО. Александрия отдала 2 игроков в аренду в Первую лигу
Богдан Кобзарь продолжит карьеру в «Подолье», а Родион Плакса – в ФСК «Мариуполь»
«Александрия» официально объявила, что клуб на правах аренды покинули 2 футболиста: Богдан Кобзарь и Родион Плакса.
21-летний нападающий Богдан Кобзарь продолжит карьеру в хмельницком «Подолье». Срок арендного соглашения – до лета 2024 года.
22-летний полузащитник Родион Плакса также отправился в Первую лигу, однако в другой клуб – ФСК «Мариуполь». Он так же вернется в «Александрию» после завершения сезона 2023/24.
В первой половине сезона Богдан Кобзарь играл за перволиговый «Диназ», однако в 10 матчах чемпионата не сумел отличиться результативными действиями.
На счету Родиона Плаксы в этой кампании 10 матчей и 2 забитых мяча за «Александрию».
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