ОФИЦИАЛЬНО. Александрия отдала 2 игроков в аренду в Первую лигу

«Александрия» официально объявила, что клуб на правах аренды покинули 2 футболиста: Богдан Кобзарь и Родион Плакса.

21-летний нападающий Богдан Кобзарь продолжит карьеру в хмельницком «Подолье». Срок арендного соглашения – до лета 2024 года.

22-летний полузащитник Родион Плакса также отправился в Первую лигу, однако в другой клуб – ФСК «Мариуполь». Он так же вернется в «Александрию» после завершения сезона 2023/24.

В первой половине сезона Богдан Кобзарь играл за перволиговый «Диназ», однако в 10 матчах чемпионата не сумел отличиться результативными действиями.

На счету Родиона Плаксы в этой кампании 10 матчей и 2 забитых мяча за «Александрию».