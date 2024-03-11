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Украина. Премьер лига
11 марта 2024, 20:53 | Обновлено 11 марта 2024, 21:08
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ОФИЦИАЛЬНО. Александрия отдала 2 игроков в аренду в Первую лигу

Богдан Кобзарь продолжит карьеру в «Подолье», а Родион Плакса – в ФСК «Мариуполь»

11 марта 2024, 20:53 | Обновлено 11 марта 2024, 21:08
780
0
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия отдала 2 игроков в аренду в Первую лигу
ФК Александрия. Богдан Кобзарь и Родион Плакса

«Александрия» официально объявила, что клуб на правах аренды покинули 2 футболиста: Богдан Кобзарь и Родион Плакса.

21-летний нападающий Богдан Кобзарь продолжит карьеру в хмельницком «Подолье». Срок арендного соглашения – до лета 2024 года.

22-летний полузащитник Родион Плакса также отправился в Первую лигу, однако в другой клуб – ФСК «Мариуполь». Он так же вернется в «Александрию» после завершения сезона 2023/24.

В первой половине сезона Богдан Кобзарь играл за перволиговый «Диназ», однако в 10 матчах чемпионата не сумел отличиться результативными действиями.

На счету Родиона Плаксы в этой кампании 10 матчей и 2 забитых мяча за «Александрию».

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Богдан Кобзарь Родион Плакса Александрия Подолье Хмельницкий ФСК Мариуполь трансферы трансферы УПЛ аренда игрока Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
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