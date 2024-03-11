Мартин ЭДЕГОР: «Мы очень мечтаем пройти как можно дальше в Лиге чемпионов»
Полузащитник «Арсенала» поделился ожиданиями от матча против «Порту»
Полузащитник лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Порту»:
«В прошлый раз против «Порту» мы сыграли не лучшую свою игру. Мы проанализировали это и знаем, что нам нужно сделать по-другому. У нас есть много мотивации, чтобы совершить камбэк и показать себя с другой стороны. Мы все настроены, и это будет хорошая игра.
Мы хотим строить собственную историю и делать удивительные вещи с этой командой. Это большая цель и большая мечта – пройти далеко в этом соревновании, и это то, ради чего мы играем».
Матч «Арсенал» – «Порту» состоится 12 марта в 22:00 по киевскому времени. В первой игре победу со счетом 1:0 одержала португальская команда.
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