Мартин ЭДЕГОР: «Мы очень мечтаем пройти как можно дальше в Лиге чемпионов»

Полузащитник лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Порту»:

«В прошлый раз против «Порту» мы сыграли не лучшую свою игру. Мы проанализировали это и знаем, что нам нужно сделать по-другому. У нас есть много мотивации, чтобы совершить камбэк и показать себя с другой стороны. Мы все настроены, и это будет хорошая игра.

Мы хотим строить собственную историю и делать удивительные вещи с этой командой. Это большая цель и большая мечта – пройти далеко в этом соревновании, и это то, ради чего мы играем».

Матч «Арсенал» – «Порту» состоится 12 марта в 22:00 по киевскому времени. В первой игре победу со счетом 1:0 одержала португальская команда.