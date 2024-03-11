Сыграет ли Мудрик? Стали известны стартовые составы на матч Челси – Ньюкасл
Матч 28-го тура АПЛ начнется в 22:00
Сегодня, 11 марта, «Челси» на своем домашнем стадионе в матче двадцать восьмого тура Английской Премьер-лиги примет «Ньюкасла». Начало матча – в 22:00 по киевскому времени. Сейчас команды занимают 11-е и 10-е места в турнирной таблице соответственно.
Украинский вингер «синих» Михаил Мудрик начнет игру на скамейке запасных.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Челси»: Петрович, Кукурелья, Дисаси, Чалоба, Густо, Кайседо, Галлагер, Стерлинг, Палмер, Энцо, Джексон.
«Ньюкасл»: Дубравка, Ливраменто, Шер, Ботман, Берн, Гимараеш, Лонгстафф, Уиллок, Алмирон, Гордон, Исак.
Just in: tonight’s Chelsea team! 🫡@ParimatchUK | #CFC | #CheNew pic.twitter.com/eTjOtlTFqq— Chelsea FC (@ChelseaFC) March 11, 2024
HOWAY NEWCASTLE! 💪#CHENEW // #NUFC pic.twitter.com/RhOWBmoBxE— Newcastle United FC (@NUFC) March 11, 2024
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