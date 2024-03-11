Сыграет ли Мудрик? Стали известны стартовые составы на матч Челси – Ньюкасл

Сегодня, 11 марта, «Челси» на своем домашнем стадионе в матче двадцать восьмого тура Английской Премьер-лиги примет «Ньюкасла». Начало матча – в 22:00 по киевскому времени. Сейчас команды занимают 11-е и 10-е места в турнирной таблице соответственно.

Украинский вингер «синих» Михаил Мудрик начнет игру на скамейке запасных.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Челси»: Петрович, Кукурелья, Дисаси, Чалоба, Густо, Кайседо, Галлагер, Стерлинг, Палмер, Энцо, Джексон.

«Ньюкасл»: Дубравка, Ливраменто, Шер, Ботман, Берн, Гимараеш, Лонгстафф, Уиллок, Алмирон, Гордон, Исак.