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Англия
11 марта 2024, 21:03 | Обновлено 11 марта 2024, 21:04
1826
6

Сыграет ли Мудрик? Стали известны стартовые составы на матч Челси – Ньюкасл

Матч 28-го тура АПЛ начнется в 22:00

11 марта 2024, 21:03 | Обновлено 11 марта 2024, 21:04
1826
6
Сыграет ли Мудрик? Стали известны стартовые составы на матч Челси – Ньюкасл
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 11 марта, «Челси» на своем домашнем стадионе в матче двадцать восьмого тура Английской Премьер-лиги примет «Ньюкасла». Начало матча – в 22:00 по киевскому времени. Сейчас команды занимают 11-е и 10-е места в турнирной таблице соответственно.

Украинский вингер «синих» Михаил Мудрик начнет игру на скамейке запасных.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Челси»: Петрович, Кукурелья, Дисаси, Чалоба, Густо, Кайседо, Галлагер, Стерлинг, Палмер, Энцо, Джексон.

«Ньюкасл»: Дубравка, Ливраменто, Шер, Ботман, Берн, Гимараеш, Лонгстафф, Уиллок, Алмирон, Гордон, Исак.

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Ньюкасл чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси Челси - Ньюкасл стартовые составы
Источник Sport.ua
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Gargantua
проклятие Запасного с сайта спорт юа
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0
Pavel_i_CO
За які заслуги цього запасного в збірну викликають?
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-1
KirTheKing
Мішаня це моторний форвард-обвідник. Аргентинський дуремар, тебе буде звільнено негайно якщо ти не будеш ставити Мішаню в основу !! пам'ятай чужинець, в челсі господар українець !! 
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-1
Біллі Боб
Що сказав Мудрик коли не потрапив в склад ?
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-2
Alex196
Им очки нужны а не эксперименты .бестолковый игрок куплегый за 70 млн .
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-5
Max-Morlock
Не трогайте!!!  У него бронь.
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-5
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