Микель АРТЕТА: «Фанаты не понимают, как сильно могут нам помочь»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Порту»:

«Нам придется подкорректировать некоторые вещи, чтобы создать больше моментов, чем в первом матче. Это уровень Лиги чемпионов, противостояние с топ-командами. Завтра мы должны быть лучше. Я надеюсь, что болельщики поднимут шум, и мы сможем сделать это вместе, чтобы выйти в четвертьфинал.

Я думаю, что влияние, которое фанаты могут оказать завтра, невероятное. Не думаю, что они сами это осознают. Нам нужно, чтобы они боролись с нами за каждый мяч, и нам также нужен этот эмоциональный контроль. Это прекрасная возможность прожить одну из таких ночей».

Матч «Арсенал» – «Порту» состоится 12 марта в 22:00 по киевскому времени. В первой игре победу со счетом 1:0 одержала португальская команда.