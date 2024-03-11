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  4. В Днепре-1 отреагировали на слухи о задолженности перед футболистами
Украина. Премьер лига
11 марта 2024, 19:58 |
279
0

В Днепре-1 отреагировали на слухи о задолженности перед футболистами

Вячеслав Фридман утверждает, что недовольных игроков нет

11 марта 2024, 19:58 |
279
0
В Днепре-1 отреагировали на слухи о задолженности перед футболистами
Вячеслав Фридман

Коммерческий директор «Днепра-1» Вячеслав Фридман отреагировал на слухи о задолженности клуба перед футболистами.

– Вячеслав Евгеньевич, раз в три месяца, когда приходит срок, откуда-то выплывает вопрос о задолженностях по зарплате игроков СК «Днепр-1». Речь идет о типичном люфте в 3 месяца, или это что-то другое?

– Отвечаю, если бы мы попали в еврокубки, мы бы закрыли этот люфт. А так – он пока присутствует. У нас большой зарплатный фонд, но все равно футболисты каждый месяц получают выплаты. Футболисты каждый месяц получают зарплату, например перед «Минаем» была выплата, до этого на зимних сборах, следующая будет во время паузы сборных. Все по плану, ничего чрезвычайного.

– В команде нет протестных настроений, потому что была информация, что, например, игроки «Зари» думают бойкотировать матч с «Динамо»?

– Недовольных нет.

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Источник: скауты Ман Юнайтед следят за футболистом из Первой лиги Украины
финансы чемпионат Украины по футболу зарплаты долги Украинская Премьер-лига Днепр-1 Вячеслав Фридман
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