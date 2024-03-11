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Украина. Премьер лига
11 марта 2024, 20:12 |
2090
3

Источник: Шахтер интересуется полузащитником Руха

Евгений Пастух может присоединиться к «горнякам»

11 марта 2024, 20:12 |
2090
3
Источник: Шахтер интересуется полузащитником Руха
ФК Рух. Евгений Пастух

Донецкий «Шахтер» интересуется полузащитником львовского «Руха» Евгением Пастухом, сообщает футбольный блогер и комментатор Виктор Вацко.

По информации источника, между клубами даже происходили определенные переговоры, но владелец «желто-черных» Григорий Козловский отказался отпускать 19-летнего футболиста.

В этом сезоне Евгений Пастух провел 18 матчей в Украинской Премьер-лиге, отметившись 3 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 400 тысяч евро.

Ранее Виктор Вацко показал, как будет выглядеть новая форма сборной Украины, которая будет изготавливаться компанией Adidas.

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Евгений Пастух (футболист) Рух Львов Шахтер Донецк Виктор Вацко трансферы трансферы УПЛ
Источник Вацко Live
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Gargantua
это уже с прицелом на "после Судакова"
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+1
serhiy
Нехай не гроблять пацану карєру- накупляють всяких педрінь а він буде на лавці сидіти !
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0
AK.228
Надо брать
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0
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