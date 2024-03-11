Источник: Шахтер интересуется полузащитником Руха

Донецкий «Шахтер» интересуется полузащитником львовского «Руха» Евгением Пастухом, сообщает футбольный блогер и комментатор Виктор Вацко.

По информации источника, между клубами даже происходили определенные переговоры, но владелец «желто-черных» Григорий Козловский отказался отпускать 19-летнего футболиста.

В этом сезоне Евгений Пастух провел 18 матчей в Украинской Премьер-лиге, отметившись 3 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 400 тысяч евро.

Ранее Виктор Вацко показал, как будет выглядеть новая форма сборной Украины, которая будет изготавливаться компанией Adidas.