Зозуля отреагировал на слухи о создании агентской компании с Коноплянкой

Бывший нападающий «Днепра» Роман Зозуля отреагировал на слухи о создании агентской компании вместе с Евгением Коноплянкой, который в ближайшее время якобы должен завершить футбольную карьеру:

«Наберите Коноплянку и спросите у него. Мы что, будем обращать внимание на все, что пишут? Я пока воздержусь от комментариев».

Напомним, Романа Зозулю уже не впервые связывают с агентской деятельностью. Недавно сам экс-футболист частично опроверг эти слухи, заявив, что пока он не работает агентом, но ему немного интересно это направление работы.