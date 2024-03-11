Зозуля отреагировал на слухи о создании агентской компании с Коноплянкой
Бывший игрок «Днепра» воздержался от комментариев
Бывший нападающий «Днепра» Роман Зозуля отреагировал на слухи о создании агентской компании вместе с Евгением Коноплянкой, который в ближайшее время якобы должен завершить футбольную карьеру:
«Наберите Коноплянку и спросите у него. Мы что, будем обращать внимание на все, что пишут? Я пока воздержусь от комментариев».
Напомним, Романа Зозулю уже не впервые связывают с агентской деятельностью. Недавно сам экс-футболист частично опроверг эти слухи, заявив, что пока он не работает агентом, но ему немного интересно это направление работы.
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