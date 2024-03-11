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  4. Зозуля отреагировал на слухи о создании агентской компании с Коноплянкой
Украина. Премьер лига
11 марта 2024, 19:39 |
814
2

Зозуля отреагировал на слухи о создании агентской компании с Коноплянкой

Бывший игрок «Днепра» воздержался от комментариев

11 марта 2024, 19:39 |
814
2
Зозуля отреагировал на слухи о создании агентской компании с Коноплянкой
ФК Днепр. Роман Зозуля и Евгений Коноплянка

Бывший нападающий «Днепра» Роман Зозуля отреагировал на слухи о создании агентской компании вместе с Евгением Коноплянкой, который в ближайшее время якобы должен завершить футбольную карьеру:

«Наберите Коноплянку и спросите у него. Мы что, будем обращать внимание на все, что пишут? Я пока воздержусь от комментариев».

Напомним, Романа Зозулю уже не впервые связывают с агентской деятельностью. Недавно сам экс-футболист частично опроверг эти слухи, заявив, что пока он не работает агентом, но ему немного интересно это направление работы.

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Роман Зозуля Евгений Коноплянка футбольные агенты
Источник Украинский футбол
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Alex T
А кукушка закончил уже свои страдания бомбардирские?
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0
Max-Morlock
Cuckoo and K 
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