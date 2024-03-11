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Украина. Вторая лига
11 марта 2024, 19:05 | Обновлено 11 марта 2024, 19:16
519
0

Президент Звягеля: «Возможно, Шищенко будет совмещать 2 работы»

Дмитрий Костюк рассказал об уходе главного тренера второлиговой команды

11 марта 2024, 19:05 | Обновлено 11 марта 2024, 19:16
519
0
Президент Звягеля: «Возможно, Шищенко будет совмещать 2 работы»
ФК Полесье. Сергей Шищенко

Президент друголигового «Звягеля» Дмитрий Костюк прокомментировал уход главного тренера Сергея Шищенко в житомирское «Полесье».

– Дмитрий, буквально несколько часов назад Вы нам говорили, что надеетесь на, что Шищенко останется в ПФК «Звягель», но Буткевич уже объявил о его назначении и.о. главного тренера «Полесья».

– Посмотрим, как будут дальше разворачиваться события. Шищенко пока исполняющий обязанности в «Полесье» и я надеюсь, что он вернется к нам. Хотя, зная Шищенко, он может выиграть все матчи в «Полесье», и потом встанет вопрос, чтобы оставить его главным тренером. Это мой страх.

Я вангую, что ближайшие матчи «Полесье» точно выиграет, и вопрос, чтобы оставить Шищенко, точно встанет, а мне бы хотелось, чтобы он вернулся в «Звягель», потому что нам надо выиграть чемпионат Второй лиги, а без него будет трудно.

– Что Вы сказали Шищенко перед его вояжем в «Полесье»?

– Я его благословил, ведь он идет в УПЛ и «Полесье». Но надеюсь, что он вернется к нам.

– Вам не обидно, что у вас уже второй раз посреди сезона забирают тренеров? Сначала Максимова в «Днепр-1», теперь – Шищенко в «Полесье».

– Жестокая история, но это УПЛ. Я считаю, что это хорошая реклама для ПФК «Звягель», но пусть забирают лучше игроков, чтобы они прославляли наш клуб, а тренеры нам самим нужны. Что касается Шищенко, то тут сложная история: хочется, чтобы он и «Полесью» помог, и был с нами.

Может, он будет, как Лобановский, и будет совмещать две работы. С моральной точки зрения мы не могли не отпустить Максимова и Шищенко в клубы УПЛ, которые борются за еврокубки. Я был бы странным президентом клуба Второй лиги, если бы не отпустил тренеров в УПЛ. А «Полесье» – это вообще наш братский клуб. Он – первый в области, а ПФК «Звягель» – второй. Если в будущем «Полесье» будет первым в УПЛ, а мы вторыми – это будет классно.

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Сергей Шищенко Звягель Полесье Житомир Украинская Премьер-лига Вторая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Источник Украинский футбол
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