Тарас СТЕПАНЕНКО: «Ребята в Шахтере и сборной каждый день помогают ВСУ»
Игрок уверен, что это обязанность футболистов
Полузащитник «Шахтера» и сборной Украины Тарас Степаненко заверил, что все украинские футболисты помогают ВСУ в финансовом плане.
«С первого дня вторжения мы помогаем военным, нашей стране, в том числе и финансово. Эта поддержка очень важна, каждый должен помогать Украине в тяжелое время».
«Все ребята в «Шахтере» и сборной Украины это делают каждый день», – сказал Степаненко.
Сообщается, что родной поселок футболиста, Великая Новоселка Донецкой области, сейчас как раз находится на линии фронта.
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