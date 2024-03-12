Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

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Чемпионат Украины
12 марта 2024, 12:11 | Обновлено 12 марта 2024, 12:38
262
3

Тарас СТЕПАНЕНКО: «Ребята в Шахтере и сборной каждый день помогают ВСУ»

Игрок уверен, что это обязанность футболистов

12 марта 2024, 12:11 | Обновлено 12 марта 2024, 12:38
262
3
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Ребята в Шахтере и сборной каждый день помогают ВСУ»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тарас Степаненко

Полузащитник «Шахтера» и сборной Украины Тарас Степаненко заверил, что все украинские футболисты помогают ВСУ в финансовом плане.

«С первого дня вторжения мы помогаем военным, нашей стране, в том числе и финансово. Эта поддержка очень важна, каждый должен помогать Украине в тяжелое время».

«Все ребята в «Шахтере» и сборной Украины это делают каждый день», – сказал Степаненко.

Сообщается, что родной поселок футболиста, Великая Новоселка Донецкой области, сейчас как раз находится на линии фронта.

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Тарас Степаненко российско-украинская война сборная Украины по футболу Шахтер Донецк
Источник NV.ua
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Комментарии 3
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Alex196
Пидор ватный .В 14 м году когда все команды надевали футболки в поддержку Ато продажные кроты типа степаненко  которые были за овоща и рыгов отказались это делать .Все эти пятовы орбу степаненко подонки ватные 
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+2
D1927K
Я так розумію йдеться про 14-й рік?
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+1
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