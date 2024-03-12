Тарас СТЕПАНЕНКО: «Ребята в Шахтере и сборной каждый день помогают ВСУ»

Полузащитник «Шахтера» и сборной Украины Тарас Степаненко заверил, что все украинские футболисты помогают ВСУ в финансовом плане.

«С первого дня вторжения мы помогаем военным, нашей стране, в том числе и финансово. Эта поддержка очень важна, каждый должен помогать Украине в тяжелое время».

«Все ребята в «Шахтере» и сборной Украины это делают каждый день», – сказал Степаненко.

Сообщается, что родной поселок футболиста, Великая Новоселка Донецкой области, сейчас как раз находится на линии фронта.