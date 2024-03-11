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  4. Шищенко ушел в Полесье. Кто заменит тренера у лидера Второй лиги
Украина. Первая лига
11 марта 2024, 18:15 | Обновлено 11 марта 2024, 18:36
618
0

Шищенко ушел в Полесье. Кто заменит тренера у лидера Второй лиги

Команда осталась без главного тренера

11 марта 2024, 18:15 | Обновлено 11 марта 2024, 18:36
618
0
Шищенко ушел в Полесье. Кто заменит тренера у лидера Второй лиги
ФК Звягель

Один из лидеров Второй лиги «Звягель» остался без главного тренера, поскольку Сергей Шищенко стал исполняющим обязанности главного тренера команды УПЛ «Полесье».

Как стало известно Sport.ua, клуб из Житомирской области до окончания текущего сезона будет возглавлять Николай Гибалюк, который был помощником Шищенко. Других кадровых изменений в «Звягеле» не планируется.

Сейчас команда находится на сборе в Ужгороде. Перед командой стоит задача повыситься в классе.

12 марта «Звягель» проведет спарринг с «Севлюшем».

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Звягель Вторая лига Украины инсайд чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
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