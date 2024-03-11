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Украина. Премьер лига
11 марта 2024, 19:13 | Обновлено 11 марта 2024, 19:15
898
0

Долги Зари тянутся с прошлого сезона. Матч с Динамо вне опасности

Пока игроки бойкотировать матчи не собираются

11 марта 2024, 19:13 | Обновлено 11 марта 2024, 19:15
898
0
Долги Зари тянутся с прошлого сезона. Матч с Динамо вне опасности
ФК Заря

По информации журналиста Игоря Цыганыка, у «Зари» действительно есть долги перед игроками, в том числе за прошлый сезон клуб не выплатил премиальные.

Есть и задолженности по зарплате в текущем сезоне. При этом футболисты, у которых скоро закончатся контракты, волнуются, что после завершения договоров с ними точно никто не рассчитается.

Несмотря на информацию в СМИ, сейчас команда не собирается бойкотировать матч ближайшего тура УПЛ против «Динамо», но этот метод не исключен, если ситуация в будущем не улучшится.

Клуб пытается уладить конфликт, чтобы команда доиграла этот сезон.

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Заря Луганск Игорь Цыганык Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Циганик LIVE
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