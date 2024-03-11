Источник: один из лидеров УПЛ 3 месяца не платит зарплату футболистам

«Днепр-1» имеет финансовые проблемы, сообщает издание FootBoom.

По информации источника, в клубе уже 3 месяца (декабрь 2023 года и январь-февраль 2024 года) не выплачиваются зарплаты футболистов.

В этом сезоне Украинской Премьер-лиги «Днепр-1» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 38 очков в 20 турах чемпионата. От «Шахтера», возглавляющего турнирную таблицу, днепровскую команду отделяет всего 2 очка, но у «горняков» есть 2 игры в запасе.

Ранее сообщалось, что «Днепр-1» рассчитался со своим бывшим тренером Игорем Йовичевичем, следовательно с команды сняли трансферный бан.