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  4. Источник: один из лидеров УПЛ 3 месяца не платит зарплату футболистам
Украина. Премьер лига
11 марта 2024, 18:28 |
528
2

Источник: один из лидеров УПЛ 3 месяца не платит зарплату футболистам

Утверждается, что у днепрян есть финансовые проблемы

11 марта 2024, 18:28 |
528
2
Источник: один из лидеров УПЛ 3 месяца не платит зарплату футболистам
СК Днепр-1

«Днепр-1» имеет финансовые проблемы, сообщает издание FootBoom.

По информации источника, в клубе уже 3 месяца (декабрь 2023 года и январь-февраль 2024 года) не выплачиваются зарплаты футболистов.

В этом сезоне Украинской Премьер-лиги «Днепр-1» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 38 очков в 20 турах чемпионата. От «Шахтера», возглавляющего турнирную таблицу, днепровскую команду отделяет всего 2 очка, но у «горняков» есть 2 игры в запасе.

Ранее сообщалось, что «Днепр-1» рассчитался со своим бывшим тренером Игорем Йовичевичем, следовательно с команды сняли трансферный бан.

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Днепр-1 зарплаты финансы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу долги
Источник Footboom
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Комментарии 2
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maxno
Всё возможно и Динамо Днепр минус один но вот заря вряд ли исчезнет . Это же ЗАРЯ . 
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0
Gargantua
Заря и Днепр в ближайшее время могут банально исчезнуть.
слухи по поводу продажи Динамо, думаю, тоже не на пустом месте возникли
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