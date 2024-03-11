Источник: один из лидеров УПЛ 3 месяца не платит зарплату футболистам
Утверждается, что у днепрян есть финансовые проблемы
«Днепр-1» имеет финансовые проблемы, сообщает издание FootBoom.
По информации источника, в клубе уже 3 месяца (декабрь 2023 года и январь-февраль 2024 года) не выплачиваются зарплаты футболистов.
В этом сезоне Украинской Премьер-лиги «Днепр-1» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 38 очков в 20 турах чемпионата. От «Шахтера», возглавляющего турнирную таблицу, днепровскую команду отделяет всего 2 очка, но у «горняков» есть 2 игры в запасе.
Ранее сообщалось, что «Днепр-1» рассчитался со своим бывшим тренером Игорем Йовичевичем, следовательно с команды сняли трансферный бан.
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