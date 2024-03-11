ХАВИ: «Игра против Наполи – самый важный матч в сезоне»

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против итальянского «Наполи»:

«Это самая важная игра сезона на сегодняшний день. Мы мотивированы и взволнованы, ведь прошло уже 4 года с тех пор, как мы достигали четвертьфинала. Нам предстоит сразиться с великим соперником, который в прошлом году был чемпионом Серии А. Надеюсь, это будет волшебная ночь для болельщиков «Барселоны».

Я ожидаю увидеть храбрый «Наполи», который будет высоко прессинговать и стремиться к владению мячом, как и мы. Это будет открытая игра, и я думаю, что это будет великолепное зрелище. Три их атакующих игрока обладают большим количеством качеств. Это большая игра, и нам противостоит фантастическая команда».

Матч «Барселона» – «Наполи» состоится 12 марта в 22:00 по киевскому времени. Первая встреча закончилась со счетом 1:1.