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Лига чемпионов
11 марта 2024, 17:30 | Обновлено 11 марта 2024, 17:31
176
1

ХАВИ: «Игра против Наполи – самый важный матч в сезоне»

Главный тренер «Барселоны» поделился ожиданиями от матча против «Наполи»

11 марта 2024, 17:30 | Обновлено 11 марта 2024, 17:31
176
1
ХАВИ: «Игра против Наполи – самый важный матч в сезоне»
УЕФА. Хави

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против итальянского «Наполи»:

«Это самая важная игра сезона на сегодняшний день. Мы мотивированы и взволнованы, ведь прошло уже 4 года с тех пор, как мы достигали четвертьфинала. Нам предстоит сразиться с великим соперником, который в прошлом году был чемпионом Серии А. Надеюсь, это будет волшебная ночь для болельщиков «Барселоны».

Я ожидаю увидеть храбрый «Наполи», который будет высоко прессинговать и стремиться к владению мячом, как и мы. Это будет открытая игра, и я думаю, что это будет великолепное зрелище. Три их атакующих игрока обладают большим количеством качеств. Это большая игра, и нам противостоит фантастическая команда».

Матч «Барселона» – «Наполи» состоится 12 марта в 22:00 по киевскому времени. Первая встреча закончилась со счетом 1:1.

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Барселона Наполи Лига чемпионов Барселона - Наполи Хави
Источник УЕФА
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