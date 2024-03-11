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  4. Шевченко высказался по поводу мобилизации украинских футболистов
Украина. Премьер лига
11 марта 2024, 17:21 |
2887
2

Шевченко высказался по поводу мобилизации украинских футболистов

Президент УАФ считает, что важно мобилизовать международное сообщество в поддержку Украины

11 марта 2024, 17:21 |
2887
2
Шевченко высказался по поводу мобилизации украинских футболистов
Getty Images/Global Images Ukraine

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко высказался относительно возможной мобилизации украинских футболистов:

«Этот вопрос очень сложный, потому что речь идет не только об игроках, но и о тренерах, врачах, судьях. Но... Спорт играет важную представительскую роль как внутри страны, так и за рубежом. Подготовка и участие в соревнованиях является маркером продолжения жизни в государстве, которое ведет войну. Кроме того, спорт всегда, а в нынешних условиях это особенно важно, остается эффективным рычагом влияния на международное сообщество. Это площадка, чтобы доносить важные для нас нарративы для международной аудитории. Мы должны помогать удерживать Украину в фокусе международной адженды, в том числе с помощью спорта и футбола в частности.

Поэтому даже в такой сложный момент, по моему мнению, важно продолжать участвовать в соревнованиях на самом высоком уровне, представляя Украину и постоянно мобилизовать международное сообщество в поддержку нашего государства. Однако, финальное решение о том, в каком количестве, на каких событиях и кто именно должен представлять Украину, принимают органы государственной власти».

Ранее Андрей Шевченко рассказал, контактировал ли с предателем Украины Анатолием Тимощуком после начала полномасштабного вторжения рф.

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Андрей Шевченко Украинская ассоциация футбола мобилизация российско-украинская война
Источник NV.ua
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Комментарии 2
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Max-Morlock
Кабмин хочет наделить бронью от мобилизации украинцев, которые
официально зарабатывают от 35 тысячи гривен и платят определенную суму
налогов.
Об этом сообщает нардеп Алексей Гончаренко.
Критерии бронирования украинцев:
1. Получает зарплату от 35 000 грн.
2. Платит НДФЛ ≥ 6,3 тыс грн, и ЕСВ ≥ 7,7 тыс грн.
3. Айтишники, а именно резиденты "Дия сити", при условии уплаты НДФЛ ≥ 6,3 тыс грн.
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psv970
так давай кричи в сплячій європі, а ні то беріть зброю і захищайте Країну, чи так, як рада на селян надієтесь
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