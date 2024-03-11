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  4. Агент объяснил, почему Чигринский исключен из заявки Шахтера на матчи УПЛ
Украина. Премьер лига
11 марта 2024, 17:11 |
3119
1

Агент объяснил, почему Чигринский исключен из заявки Шахтера на матчи УПЛ

Защитник «горняков» из-за травмы не сможет выйти на поле до конца сезона

11 марта 2024, 17:11 |
3119
1
Агент объяснил, почему Чигринский исключен из заявки Шахтера на матчи УПЛ
ФК Шахтер. Дмитрий Чигринский

Футбольный агент Александр Панков объяснил, почему его клиент, защитник «Шахтера» Дмитрий Чигринский, исключен из заявки донецкой команды на матчи УПЛ сезона 2023/24:

«Да, это правда, он исключен из заявки на УПЛ. Но его контракт действующий до конца сезона. Сделали так, потому что у него случился рецидив травмы – он почти восстановился, попробовал, но травма не дала ему работать на 100%.

У него контракт с «Шахтером», он восстанавливается, в команде. Ничего страшного не случилось. Конечно, хотелось, чтобы он помог «Шахтеру» в борьбе за чемпионство и в Кубке, но возраст и такая травма, не очень тяжелая, но которая не дает ему работать на 100%. Поэтому он проходит реабилитацию, приезжает на базу. Только ему станет лучше – начнет тренироваться с командой. Но в этом сезоне не сможет сыграть».

В этом сезоне 37-летний Дмитрий Чигринский сыграл 3 матча в УПЛ, не сумев отличиться результативными действиями.

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Александр Панков Дмитрий Чигринский Шахтер Донецк заявка Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу травма
Источник Трибуна
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BekXan
Чигринський і травма це як одне ціле.Пора закінчувати
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