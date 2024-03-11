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Украина. Премьер лига
11 марта 2024, 17:01 | Обновлено 11 марта 2024, 17:02
144
0

Андрей КЛИЩУК: «Мы рады, что болельщики с нами»

Вратарь «Кривбасса» прокомментировал победу над «Оболонью»

11 марта 2024, 17:01 | Обновлено 11 марта 2024, 17:02
144
0
Андрей КЛИЩУК: «Мы рады, что болельщики с нами»
ФК Кривбасс. Андрей Клищук

Вратарь «Кривбасса» Андрей Клищук прокомментировал победу над киевской «Оболонью» (1:0) в матче 20-го тура чемпионата Украины.

– Насколько было сложно, какие эмоции были на поле?

– Считаю, игра получилась неплохой. Все довольны, ведь победили в родных стенах. Было непросто, но благодаря нашим болельщикам команде было легче, мы чувствовали их поддержку.

– Игру можно разделить на два тайма. Первый – тяжелый, второй – лучше. В перерыве о чем был разговор?

– Тренеры внесли некоторые коррективы в нашу игру. Это удалось, ведь забили и могли отмечаться еще. Двигаемся дальше.

– Первый домашний матч после длительного перерыва с болельщиками. Какие ощущения?

– Во-первых, хочу их поздравить с тем, что нам дали разрешение их присутствия на матче. Мы рады, что они с нами. Это очень круто, когда с трибуны доносятся слова поддержки и нас гонят вперед. Это небольшой праздник для Кривого Рога.

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Кривбасс - Оболонь Андрей Клищук
Источник ФК Кривбасс
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