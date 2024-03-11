Не ван Леувен? Владелец Полесья рассказал о новом тренере команды

Владелец «Полесья» Геннадий Буткевич считает, что заменить тренера Юрия Калитвинцева, который ушел в отставку, должен украинский специалист.

Ранее сообщалось, что клуб заинтересован в услугах экс-тренера «Шахтера» Патрика ван Леувена. Пока что работать с житомирской командой будет Сергей Шищенко.

– Появились слухи, что команду может возглавить иностранный специалист?

– Исполняющим обязанности назначен Сергей Шищенко. При всем уважении к иностранным тренерам, я считаю, что «Полесье» должен возглавить именно украинский специалист. У нас много талантливых специалистов – Вернидуб, Скрипник, Ротань, Ребров, Григорчук, и хотел бы, чтобы к этой команде специалистов присоединился и Шищенко.