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  4. Не ван Леувен? Владелец Полесья рассказал о новом тренере команды
Украина. Премьер лига
11 марта 2024, 16:49 | Обновлено 11 марта 2024, 16:52
676
0

Не ван Леувен? Владелец Полесья рассказал о новом тренере команды

Буткевич считает, что это должен быть украинский специалист

11 марта 2024, 16:49 | Обновлено 11 марта 2024, 16:52
676
0
Не ван Леувен? Владелец Полесья рассказал о новом тренере команды
ФК Полесье. Геннадий Буткевич

Владелец «Полесья» Геннадий Буткевич считает, что заменить тренера Юрия Калитвинцева, который ушел в отставку, должен украинский специалист.

Ранее сообщалось, что клуб заинтересован в услугах экс-тренера «Шахтера» Патрика ван Леувена. Пока что работать с житомирской командой будет Сергей Шищенко.

– Появились слухи, что команду может возглавить иностранный специалист?

Исполняющим обязанности назначен Сергей Шищенко. При всем уважении к иностранным тренерам, я считаю, что «Полесье» должен возглавить именно украинский специалист. У нас много талантливых специалистов – Вернидуб, Скрипник, Ротань, Ребров, Григорчук, и хотел бы, чтобы к этой команде специалистов присоединился и Шищенко.

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Сергей Шищенко Юрий Калитвинцев чемпионат Украины по футболу назначение тренера Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Патрик ван Леувен
Источник ФК Полесье
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