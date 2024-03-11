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  4. ВИДЕО. Бразильский футболист оседлал соперника и проскакал на нем
Бразилия
11 марта 2024, 16:45 |
346
0

ВИДЕО. Бразильский футболист оседлал соперника и проскакал на нем

Арбитр удалил обоих игроков за потасовку

11 марта 2024, 16:45 |
346
0
ВИДЕО. Бразильский футболист оседлал соперника и проскакал на нем
Getty Images/Global Images Ukraine

Странный эпизод, приведший к двойному удалению, случился во время матча второго дивизиона Лиги Потигуар в Бразилии между «Бараунасом» и «Америкой Натал».

Нападающий «Бараунаса» Лео Байя в борьбе за мяч с защитником «Америки» Рафаэлем Янсеном промахнулся по мячу, после чего запрыгнул сопернику на спину и несколько секунд проскакал в таком положении. В конечном итоге Янсен сбросил наглого наездника, после чего набросился на соперника и толкнул его, а арбитр удалил обоих футболистов.

К слову, «родео» оказалось самым запоминающимся моментом в матче, поскольку игра завершилась нулевой ничьей.

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Источник Sport.ua
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