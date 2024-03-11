Денис КУЗЫК: «Тренер сказал, что первый тайм ему понравился»

Вингер «Кривбасса» Денис Кузык прокомментировал победу над киевской «Оболонью» (1:0) в матче 20-го тура чемпионата Украины.

– Денис, поздравляем с победой, с голом. Каким выдался матч?

– Тяжелая игра, тяжелые три зачетных балла. Боевой матч, обе команды провели много времени в борьбе. Очень рады, что удалось победить. Двигаемся дальше, настраиваемся на следующего соперника.

– Первый тайм был нелегким, второй вроде бы вы провели лучше. На чем делал акцент Юрий Вернидуб в раздевалке?

– Тренер сказал, что первый тайм ему понравился. Просил, чтобы мы продолжали играть так и дальше, тогда обязательно забьем свой гол. Так и получилось, поэтому очень довольны. Мой гол? Да, спасибо за передачу Бандейре. Он все сделал отлично, а мне повезло забить. Рад, что помог «Кривбассу» добыть важные три очка.