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  4. «Игроки Челси достаточно умны». Почеттино рассказал, боится ли увольнения
Англия
11 марта 2024, 15:27 |
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«Игроки Челси достаточно умны». Почеттино рассказал, боится ли увольнения

Главный тренер «синих» не волнуется из-за слухов о возможном назначении Жозе Моуриньо

11 марта 2024, 15:27 |
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«Игроки Челси достаточно умны». Почеттино рассказал, боится ли увольнения
Getty Images/Global Images Ukraine. Маурисио Почеттино

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино рассказал, боится ли увольнения и не волнуется ли из-за слухов о возможном назначении Жозе Моуриньо:

«Я уважаю Жозе. Он мой друг, и он был удивительным тренером для этого клуба. Обстоятельства есть обстоятельства. Мы должны верить в себя и выслушивать все, что идет от болельщиков. Конечно, я уважаю болельщиков.

Вы должны спросить игроков. Если игроки считают, что с другим тренером им будет лучше, я первый скажу: «Эй, они могут пойти и поговорить с владельцем и спортивным директором».

Волнуюсь ли я из-за этого? Нет. Послушайте, есть ли проблема в турнирном положении? Нет. Игроки достаточно умны, вы можете видеть по тому, как они ведут себя, и по всему, что они прошли. В этом нет никаких сомнений. Когда я приехал сюда, то знал, что будет трудно, но также знал, что нам понадобится время и вера».

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Маурисио Почеттино Жозе Моуриньо Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу отставка назначение тренера
Источник Goal.com
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