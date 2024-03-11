«Игроки Челси достаточно умны». Почеттино рассказал, боится ли увольнения

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино рассказал, боится ли увольнения и не волнуется ли из-за слухов о возможном назначении Жозе Моуриньо:

«Я уважаю Жозе. Он мой друг, и он был удивительным тренером для этого клуба. Обстоятельства есть обстоятельства. Мы должны верить в себя и выслушивать все, что идет от болельщиков. Конечно, я уважаю болельщиков.

Вы должны спросить игроков. Если игроки считают, что с другим тренером им будет лучше, я первый скажу: «Эй, они могут пойти и поговорить с владельцем и спортивным директором».

Волнуюсь ли я из-за этого? Нет. Послушайте, есть ли проблема в турнирном положении? Нет. Игроки достаточно умны, вы можете видеть по тому, как они ведут себя, и по всему, что они прошли. В этом нет никаких сомнений. Когда я приехал сюда, то знал, что будет трудно, но также знал, что нам понадобится время и вера».