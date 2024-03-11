Стало известно, кто рассудит матч Динамо – Заря в 21-м туре УПЛ
Назначены официальные лица на матчи очередного игрового дня в УПЛ
Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола опубликовал назначение официальных лиц на матчи 21-го тура Украинской Премьер-лиги.
Центральную игру тура между киевским «Динамо» и луганской «Зарей», которая состоится 12 марта в Киеве, будет судить днепрянин Виталий Романов.
Украинская Премьер-Лига. 21-й тур
12.03.2024
ЛНЗ – «Днепр-1». Арбитр – Афанасьев А. А. (Харьков), арбитр ВАА – Копиевский В. В. (Кропивницкий).
«Динамо» – «Заря». Арбитр – Романов В. М. (Днепр), арбитр ВАА – Пасхал И. Ю. (Херсон).
«Шахтер» – «Минай». Арбитр – Новохатний В. В. (Черкассы), арбитр ВАА – Козыряцкий М. С. (Запорожье).
15.03.2024
«Александрия» – «Ворскла». Арбитр – Омельченко А. В. (Славянск), арбитр ВАА – Блавацкий Р. А. (Львов).
16.03.2024
«Металлист 1925» – «Рух». Арбитр – Заброда К. В. (Сумы), арбитр ВАА – Балакин М. А. (Киевская обл.).
«Оболонь» – «Полесье». Арбитр – Шурман Д. Л. (Киевская обл.), арбитр ВАА – Коваленко А. А. (Полтава).
«Кривбасс» – «Колос». Арбитр – Козик Я. В. (Мукачево), арбитр ВАА – Деревинский А. А. (Хмельницкий).
17.03.2024
«Черноморец» – «Верес». Арбитр – Романюк А. М. (Ивано-Франковск), арбитр ВАА – Шандор А. А. (Львов).
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