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  4. ТЕР ШТЕГЕН: «Барселона вылетала из Лиги чемпионов из-за собственных ошибок»
Лига чемпионов
11 марта 2024, 14:50 |
405
0

ТЕР ШТЕГЕН: «Барселона вылетала из Лиги чемпионов из-за собственных ошибок»

Вратарь «Барселоны» поделился ожиданиями от матча против «Наполи»

11 марта 2024, 14:50 |
405
0
ТЕР ШТЕГЕН: «Барселона вылетала из Лиги чемпионов из-за собственных ошибок»
УЕФА. Марк-Андре Тер Штеген

Вратарь каталонской «Барселоны» Марк-Андре Тер Штеген поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против итальянского «Наполи»:

«Наполи» – это конкурентоспособная команда, и она значительно улучшилась за последние недели. Но мы занимаемся своим делом, и чем больше мы сосредотачиваемся на нашем футболе, тем лучше мы будем играть. Мы сделаем все возможное, чтобы пройти в следующий раунд.

Мы не выходили в финал Лиги чемпионов с 2015 года из-за наших собственных ошибок, когда были близки к этому. Но однажды наше время придет снова, и завтра у нас есть отличный шанс дать себе возможность снова победить. Все игроки хотят услышать гимн Лиги чемпионов, и мы очень мотивированы и взволнованы».

Матч «Барселона» – «Наполи» состоится 12 марта в 22:00 по киевскому времени. Первая встреча закончилась со счетом 1:1.

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Барселона Наполи Лига чемпионов Барселона - Наполи Марк-Андре Тер Штеген
Источник УЕФА
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