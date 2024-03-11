Защитник сборной Франции отреагировал на слухи об уходе из Баварии

Защитник «Баварии» и сборной Франции Дайо Упамекано прокомментировал слухи о том, что он может покинуть мюнхенский клуб из-за большого количества допускаемых ошибок.

«Нет, ни в коем случае. У меня контракт до 2026 года, я чувствую хорошо в клубе и со своими товарищами по команде. Я хочу остаться в «Баварии» и продолжать бороться за все трофеи и свое место в основном составе. Ведутся ли переговоры с боссами клуба? Нет-нет. Слухи? Это футбол», – приводит слова футболиста Bayern&Germany.

Отметим, что в нынешнем сезоне Упамекано, выступающий за «Баварию» с лета 2021 года, провел 26 матчей во всех турнирах и забил 1 мяч.