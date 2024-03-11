Анчелотти назвал, в чем Ла Лига «намного лучше» АПЛ

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти сравнил испанскую Ла Лигу с английской Премьер-лигой.

«Они отличаются. Это не значит, что одна из них лучше или хуже. В АПЛ тактики меньше. На тактическом уровне Ла Лига намного лучше английской лиги. Если говорить об интенсивности, ритме, то в английской лиге их может быть больше. Но в испанской лиге больше тактики», — цитирует Анчелотти Football Espana.

Отметим, что Анчелотти успел поработать в АПЛ, где возглавлял «Челси» (2009-2011 гг.) и «Эвертон» (2019-2021 гг.).