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Испания
11 марта 2024, 13:10 | Обновлено 11 марта 2024, 13:25
683
0

Анчелотти назвал, в чем Ла Лига «намного лучше» АПЛ

Помимо «Реала», итальянец работал в «Челси» и «Эвертоне»

11 марта 2024, 13:10 | Обновлено 11 марта 2024, 13:25
683
0
Анчелотти назвал, в чем Ла Лига «намного лучше» АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти сравнил испанскую Ла Лигу с английской Премьер-лигой.

«Они отличаются. Это не значит, что одна из них лучше или хуже. В АПЛ тактики меньше. На тактическом уровне Ла Лига намного лучше английской лиги. Если говорить об интенсивности, ритме, то в английской лиге их может быть больше. Но в испанской лиге больше тактики», — цитирует Анчелотти Football Espana.

Отметим, что Анчелотти успел поработать в АПЛ, где возглавлял «Челси» (2009-2011 гг.) и «Эвертон» (2019-2021 гг.).

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Карло Анчелотти Ла Лига Английская Премьер-лига Реал Мадрид Челси Эвертон
Источник Football Espana
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