Испания11 марта 2024, 13:10 | Обновлено 11 марта 2024, 13:25
683
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Анчелотти назвал, в чем Ла Лига «намного лучше» АПЛ
Помимо «Реала», итальянец работал в «Челси» и «Эвертоне»
11 марта 2024, 13:10 | Обновлено 11 марта 2024, 13:25
683
0
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти сравнил испанскую Ла Лигу с английской Премьер-лигой.
«Они отличаются. Это не значит, что одна из них лучше или хуже. В АПЛ тактики меньше. На тактическом уровне Ла Лига намного лучше английской лиги. Если говорить об интенсивности, ритме, то в английской лиге их может быть больше. Но в испанской лиге больше тактики», — цитирует Анчелотти Football Espana.
Отметим, что Анчелотти успел поработать в АПЛ, где возглавлял «Челси» (2009-2011 гг.) и «Эвертон» (2019-2021 гг.).
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