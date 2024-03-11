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Украина. Первая лига
11 марта 2024, 12:43 |
612
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Французский легионер прошел медосмотр в Карпатах

Джаред Хаса пополнит ряды команды Маркевича

11 марта 2024, 12:43 |
612
0
Французский легионер прошел медосмотр в Карпатах
Getty Images/Global Images Ukraine. Джаред Хаса

Как стало известно Sport.ua, после сегодняшней тренировки французский полузащитник Джаред Хаса подпишет контракт с львовскими «Карпатами».

По информации нашего источника, с утра он успешно прошел детальный медосмотр и не исключено, что уже завтра в составе своей новой команды сыграет спарринг с «Агроном» из Тернопольской области.

Напомним, что минувшей осенью Хаса защищал цвета «Маккаби» из израильского города Петах-Тиква.

Что касается еще одного потенциального новичка «зелено-белых», бразильского нападающего Ариэльсона, то результаты его медосмотра станут известны сегодня вечером.

Подготовку к весенней части сезона лидирующие в Первой лиге подопечные Мирона Маркевича завершат 16 марта контрольным матчем с донецким «Шахтером».

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Карпаты Львов трансферы Маккаби Петах-Тиква Первая лига Украины Мирон Маркевич инсайд
Источник Sport.ua
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