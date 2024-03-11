Французский легионер прошел медосмотр в Карпатах

Как стало известно Sport.ua, после сегодняшней тренировки французский полузащитник Джаред Хаса подпишет контракт с львовскими «Карпатами».

По информации нашего источника, с утра он успешно прошел детальный медосмотр и не исключено, что уже завтра в составе своей новой команды сыграет спарринг с «Агроном» из Тернопольской области.

Напомним, что минувшей осенью Хаса защищал цвета «Маккаби» из израильского города Петах-Тиква.

Что касается еще одного потенциального новичка «зелено-белых», бразильского нападающего Ариэльсона, то результаты его медосмотра станут известны сегодня вечером.

Подготовку к весенней части сезона лидирующие в Первой лиге подопечные Мирона Маркевича завершат 16 марта контрольным матчем с донецким «Шахтером».