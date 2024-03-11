КЛОПП – о невызове Джо Гомеса в сборную: «Гарет, ну серьезно?!»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поставил под сомнение решение своего коллеги из сборной Англии Гарета Саутгейта не вызвать защитника мерсисайдцев Джо Гомеса в национальную команду на предстоящие матчи.

После матча с «Манчестер Сити» (1:1) Клопп нахваливал Гомеса за его игру, после чего через камеру обратился к Саутгейту: «Джо Гомес. Гарет, ну серьезно?!»

Ранее Клопп предлагал Саутгейту обратить внимание на Гомеса, отмечая универсальность защитника. «Я вовсе не указываю Гарету, кого ему стоит вызвать. Но этим одним игроком можно закрыть сразу четыре позиции. Чудесно», – отмечал немецкий специалист.

Отметим, что в ближайшее окно на матчи сборных англичане проведут домашние спарринги с Бразилией (23 марта) и Бельгией (26 марта).