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Чемпионат Европы
11 марта 2024, 11:29 | Обновлено 11 марта 2024, 12:07
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0

Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина

21 марта в 21:45 состоится полуфинал плей-офф квалификации Евро-2024

11 марта 2024, 11:29 | Обновлено 11 марта 2024, 12:07
340
0
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 21 марта, в 21:45 по киевскому времени, пройдет полуфинал плей-оф квалификации Евро-2024.

На арена «Билино Поле» в городе Зеница между собой сыграют сборные Боснии и Герцеговины и Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команда, выигравшая поединок, выйдет в финал плей-офф на победителя другого противостояния между Израилем и Исландией. Финальная игра за путевку на Евро-2024 пройдет 26 марта в польском Вроцлаве, если в ней сыграют сине-желтые.

Сборная Украины заняла 3-е место в группе C (14 очков), а в финальную стадию пробились команды Англии (20) и Италии (14).

Команда Боснии и Герцеговины в своей группе набрала 9 очков финишировала лишь 5-й, но отобралась в плей-офф благодаря выступлению в Лиге наций. Португалия (30) и Словакия (22) выполнили задачу выхода в финальную часть.

Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина

Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO.

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Источник Sport.ua
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