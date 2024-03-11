Вечером 21 марта, в 21:45 по киевскому времени, пройдет полуфинал плей-оф квалификации Евро-2024.

На арена «Билино Поле» в городе Зеница между собой сыграют сборные Боснии и Герцеговины и Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команда, выигравшая поединок, выйдет в финал плей-офф на победителя другого противостояния между Израилем и Исландией. Финальная игра за путевку на Евро-2024 пройдет 26 марта в польском Вроцлаве, если в ней сыграют сине-желтые.

Сборная Украины заняла 3-е место в группе C (14 очков), а в финальную стадию пробились команды Англии (20) и Италии (14).

Команда Боснии и Герцеговины в своей группе набрала 9 очков финишировала лишь 5-й, но отобралась в плей-офф благодаря выступлению в Лиге наций. Португалия (30) и Словакия (22) выполнили задачу выхода в финальную часть.

Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина

Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO.