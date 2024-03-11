WTA11 марта 2024, 11:22 |
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Киченок / Остапенко – Аояма / Крунич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда парного разряда на турнире в Индиан-Уэллс
11 марта 2024, 11:22 |
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11 марта украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит выступления на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс в парном разряде.
В матче второго раунда украинка и латвийка Алена Остапенко сыграют против японско-сербского дуэта Сюко Аояма / Александра Крунич. Встреча состоится 1-м запуском на корте №5. Время начала поединка – 20:00 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Победительницы встречи в следующем раунде сразятся против четвертого сеяного тандема Николь Мелихар (США) / Эллен Перес (Австралия).
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