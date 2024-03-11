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  4. Киченок / Остапенко – Аояма / Крунич. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
11 марта 2024, 11:22 |
82
0

Киченок / Остапенко – Аояма / Крунич. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда парного разряда на турнире в Индиан-Уэллс

11 марта 2024, 11:22 |
82
0
Киченок / Остапенко – Аояма / Крунич. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Алена Остапенко и Людмила Киченок

11 марта украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит выступления на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс в парном разряде.

В матче второго раунда украинка и латвийка Алена Остапенко сыграют против японско-сербского дуэта Сюко Аояма / Александра Крунич. Встреча состоится 1-м запуском на корте №5. Время начала поединка – 20:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Победительницы встречи в следующем раунде сразятся против четвертого сеяного тандема Николь Мелихар (США) / Эллен Перес (Австралия).

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Сюко Аояма Александра Крунич Людмила Киченок WTA Индиан-Уэллс смотреть онлайн Алена Остапенко
Источник Sport.ua
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