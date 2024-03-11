Гаэль Монфис – Кэмерон Норри. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

11 марта французский теннисистк Гаэль Монфис (№54 ATP) продолжит выступления на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.

В матче третьего раунда муж Элины Свитолиной сыграет против 28-го сеяного Кэмерона Норри из Великобритании (№28 ATP). Встерча состоится первым запуском на корте №3. Время начала поединка – 20:00 по Киеву.

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Это будет четвертый матч теннисистов, Монфис пока не проигрывал.

В следующем раунде победитель встречи сразится против Каспера Рууда (№9 ATP) или Артура Фиса (№43 ATP).

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