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ATP
11 марта 2024, 11:10 |
78
0

Гаэль Монфис – Кэмерон Норри. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча третьего круга в Индиан-Уэллс

11 марта 2024, 11:10 |
78
0
Гаэль Монфис – Кэмерон Норри. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис

11 марта французский теннисистк Гаэль Монфис (№54 ATP) продолжит выступления на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.

В матче третьего раунда муж Элины Свитолиной сыграет против 28-го сеяного Кэмерона Норри из Великобритании (№28 ATP). Встерча состоится первым запуском на корте №3. Время начала поединка – 20:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет четвертый матч теннисистов, Монфис пока не проигрывал.

В следующем раунде победитель встречи сразится против Каспера Рууда (№9 ATP) или Артура Фиса (№43 ATP).

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Кэмерон Норри Гаэль Монфис ATP Индиан-Уэллс смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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