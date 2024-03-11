Названы лучший тренер и футболист УПЛ в декабре-феврале. Оба из Динамо

Определен лучший наставник и футболист Украинской премьер-лиги по итогам игрового месяца (декабрь-февраль).

Признание лучшего тренера получил наставник киевского «Динамо» Александр Шовковский, который в декабре и феврале привел «сине-белых» к трем победам в трех матчах.

Лучшим игроком был назван нападающий «Динамо» Владислав Ванат, который в декабре и феврале в трех матчах за киевский клуб забил три гола и отдал одну результативную передачу.

В настоящее время в турнирной таблице УПЛ «Динамо» занимает четвертое место, имея в активе 35 очков.