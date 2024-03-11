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Украина. Премьер лига
11 марта 2024, 10:31 |
329
1

Названы лучший тренер и футболист УПЛ в декабре-феврале. Оба из Динамо

Признание получили Александр Шовковский и Владислав Ванат

11 марта 2024, 10:31 |
329
1
Названы лучший тренер и футболист УПЛ в декабре-феврале. Оба из Динамо
ФК Динамо. Александр Шовковский

Определен лучший наставник и футболист Украинской премьер-лиги по итогам игрового месяца (декабрь-февраль).

Признание лучшего тренера получил наставник киевского «Динамо» Александр Шовковский, который в декабре и феврале привел «сине-белых» к трем победам в трех матчах.

Лучшим игроком был назван нападающий «Динамо» Владислав Ванат, который в декабре и феврале в трех матчах за киевский клуб забил три гола и отдал одну результативную передачу.

В настоящее время в турнирной таблице УПЛ «Динамо» занимает четвертое место, имея в активе 35 очков.

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Александр Шовковский Владислав Ванат Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу лучший тренер лучший игрок
Источник Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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Gargantua
Ванату очень большой аванс
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