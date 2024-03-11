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ATP
11 марта 2024, 07:35 | Обновлено 11 марта 2024, 07:37
260
0

Де Минаур выиграл седьмой матч подряд, повесил баранку Бублику

Австралиец не даром идет на третьем месте в Чемпионской гонке ATP

11 марта 2024, 07:35 | Обновлено 11 марта 2024, 07:37
260
0
Де Минаур выиграл седьмой матч подряд, повесил баранку Бублику
Getty Images/Global Images Ukraine. Алекс де Минаур

10-я ракетка мира Алекс де Минаур пробился в четвертый круг Мастерса в Индиан-Уэллс.

В третьем раунде австралиец обыграл 20-ю ракетку мира Александра Бублика из Казахстана.

Индиан-Уэллс. Третий круг
Алекс де Минаур (Австралия) – Александр Бублик (Казахстан) – 7:5, 6:0

Отметим, что Алекс выиграл седьмой матч подряд и 17 из 21 в текущем сезоне. Также де Минаур повесил 19-ю баранку на уровне ATP-тура.

В 1/8 финала австралиец сразится с шестым сеяным Александром Зверевым из Германии.

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Алекс де Минаур ATP Индиан-Уэллс Александр Бублик
Источник Sport.ua
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