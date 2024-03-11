Кто попадет в топ-6? Брюгге, Генк взяли по 3 очка. Соболь вышел на замену

Вечером 10 марта состоялись матчи 29-го тура чемпионата Бельгии, в котором близится к финишу 1-й раунд.

Генк обыграл Стандард (1:0). Украинский защитник Генка Эдуард Соболь появился на поле аж на 90+3 минуте игры.

После окончания 30-го тура команды будут поделены на группы, которые разыграют 1–6 и 7–12 места, а худшие 4 команды поведут борьбу за выживание.

Чемпионат Бельгии, 29-й тур, 10 марта

Генк – Стандард – 1:0

Гол: Айт Эль-Хадж, 50

Брюгге – Левен – 3:1

Голы: Лейсен, 40 (автогол), Ванакен, 62, Майер, 64 – Плетинкс, 31

Юнион Сен-Жилуаз – Гент – 1:1

Голы: Кастро-Монтес, 65 – Геркенс, 53

Эйпен – Сент-Трюйден – 1:0

Гол: Эмонд, 10

Турнирная таблица