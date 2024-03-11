Кто попадет в топ-6? Брюгге, Генк взяли по 3 очка. Соболь вышел на замену
Украинский защитник Генка появился на поле аж на 90+3 минуте игры
Вечером 10 марта состоялись матчи 29-го тура чемпионата Бельгии, в котором близится к финишу 1-й раунд.
Генк обыграл Стандард (1:0). Украинский защитник Генка Эдуард Соболь появился на поле аж на 90+3 минуте игры.
После окончания 30-го тура команды будут поделены на группы, которые разыграют 1–6 и 7–12 места, а худшие 4 команды поведут борьбу за выживание.
Чемпионат Бельгии, 29-й тур, 10 марта
Генк – Стандард – 1:0
Гол: Айт Эль-Хадж, 50
Брюгге – Левен – 3:1
Голы: Лейсен, 40 (автогол), Ванакен, 62, Майер, 64 – Плетинкс, 31
Юнион Сен-Жилуаз – Гент – 1:1
Голы: Кастро-Монтес, 65 – Геркенс, 53
Эйпен – Сент-Трюйден – 1:0
Гол: Эмонд, 10
Турнирная таблица
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