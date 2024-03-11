10.03.2024 13:15 – FT 4 : 0
Нидерланды11 марта 2024, 05:35 | Обновлено 11 марта 2024, 05:51
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В Нидерландах ПСВ сохранил перевес в 10 очков на Фейеноордом
С 8 по 10 марта состоялись матчи 25-го тура чемпионата Нидерландов
11 марта 2024, 05:35 | Обновлено 11 марта 2024, 05:51
35
0
С 8 по 10 марта состоялись матчи 25-го тура чемпионата Нидерландов.
Практически все лидеры одержали победы, только Аякс потерял два очка в игре с Фортуной Ситтард (2:2).
ПСВ сохранил перевес в 10 очков на Фейеноордом (69 против 59), далее идут Твенте (53) и АЗ Алкмаар (46). Аякс замыкает топ-5 (40).
Чемпионат Нидерландов. 25-й тур
- 08.03. 21:00. Гоу Эхед Иглс – ПСВ – 0:1
- 09.03. 19:45. Твенте – Спарта Роттердам – 2:1
- 09.03. 21:00. Алмере Сити – Утрехт – 1:1
- 09.03. 22:00. Валвейк – Витесс – 3:1
- 10.03. 13:15. АЗ Алкмаар – Эксельсиор – 4:0
- 10.03. 15:30. Зволле – Волендам – 1:1
- 10.03. 15:30. Аякс – Фортуна Ситтард – 2:2
- 10.03. 17:45. Неймеген – Херенвен – 2:0
- 10.03. 21:00. Фейенорд – Хераклес – 3:0
Турнирная таблица
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