В Нидерландах ПСВ сохранил перевес в 10 очков на Фейеноордом

С 8 по 10 марта состоялись матчи 25-го тура чемпионата Нидерландов.

Практически все лидеры одержали победы, только Аякс потерял два очка в игре с Фортуной Ситтард (2:2).

ПСВ сохранил перевес в 10 очков на Фейеноордом (69 против 59), далее идут Твенте (53) и АЗ Алкмаар (46). Аякс замыкает топ-5 (40).

Чемпионат Нидерландов. 25-й тур

08.03. 21:00. Гоу Эхед Иглс – ПСВ – 0:1

– 0:1 09.03. 19:45. Твенте – Спарта Роттердам – 2:1

– Спарта Роттердам – 2:1 09.03. 21:00. Алмере Сити – Утрехт – 1:1

09.03. 22:00. Валвейк – Витесс – 3:1

– Витесс – 3:1 10.03. 13:15. АЗ Алкмаар – Эксельсиор – 4:0

– Эксельсиор – 4:0 10.03. 15:30. Зволле – Волендам – 1:1

10.03. 15:30. Аякс – Фортуна Ситтард – 2:2

10.03. 17:45. Неймеген – Херенвен – 2:0

– Херенвен – 2:0 10.03. 21:00. Фейенорд – Хераклес – 3:0

Турнирная таблица