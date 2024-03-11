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Чемпионат Нидерландов
АЗ Алкмаар
10.03.2024 13:15 – FT 4 : 0
Эксельсиор
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Нидерланды
11 марта 2024, 05:35 | Обновлено 11 марта 2024, 05:51
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0

В Нидерландах ПСВ сохранил перевес в 10 очков на Фейеноордом

С 8 по 10 марта состоялись матчи 25-го тура чемпионата Нидерландов

11 марта 2024, 05:35 | Обновлено 11 марта 2024, 05:51
35
0
В Нидерландах ПСВ сохранил перевес в 10 очков на Фейеноордом
Getty Images/Global Images Ukraine

С 8 по 10 марта состоялись матчи 25-го тура чемпионата Нидерландов.

Практически все лидеры одержали победы, только Аякс потерял два очка в игре с Фортуной Ситтард (2:2).

ПСВ сохранил перевес в 10 очков на Фейеноордом (69 против 59), далее идут Твенте (53) и АЗ Алкмаар (46). Аякс замыкает топ-5 (40).

Чемпионат Нидерландов. 25-й тур

  • 08.03. 21:00. Гоу Эхед Иглс – ПСВ – 0:1
  • 09.03. 19:45. Твенте – Спарта Роттердам – 2:1
  • 09.03. 21:00. Алмере Сити – Утрехт – 1:1
  • 09.03. 22:00. Валвейк – Витесс – 3:1
  • 10.03. 13:15. АЗ Алкмаар – Эксельсиор – 4:0
  • 10.03. 15:30. Зволле – Волендам – 1:1
  • 10.03. 15:30. Аякс – Фортуна Ситтард – 2:2
  • 10.03. 17:45. Неймеген – Херенвен – 2:0
  • 10.03. 21:00. Фейенорд – Хераклес – 3:0

Турнирная таблица

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Источник Sport.ua
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