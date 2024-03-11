В Саудовской Аравии перевес Аль-Хиляля над Аль-Наср составляет 12 очков
В уик-энд завершился 23-й тур чемпионата Саудовской Аравии
В уик-энд завершился 23-й тур чемпионата Саудовской Аравии.
Перевес Аль-Хиляля над Аль-Наср составляет уже 12 очков за 11 туров до финиша турнира (65 очков против 53).
Третье место занимает Аль-Ахли, у которого 47 пунктов.
Чемпионат Саудовской Аравии
23-й тур, 9 марта
Аль-Иттифак – Абха – 3:0
Голы: Крыховяк, 54 (автогол), Токо-Экамби, 73, Дембеле, 89
Аль-Фатех – Аль-Халидж – 1:2
Голы: Саадан, 82 – Нарей, 45+1, Лопес, 59
Аль-Таавун – Аль-Ахли – 0:1
Гол: Аль-Бурайкан, 82
Турнирная таблица
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