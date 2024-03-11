В Саудовской Аравии перевес Аль-Хиляля над Аль-Наср составляет 12 очков

В уик-энд завершился 23-й тур чемпионата Саудовской Аравии.

Перевес Аль-Хиляля над Аль-Наср составляет уже 12 очков за 11 туров до финиша турнира (65 очков против 53).

Третье место занимает Аль-Ахли, у которого 47 пунктов.

Чемпионат Саудовской Аравии

23-й тур, 9 марта

Аль-Иттифак – Абха – 3:0

Голы: Крыховяк, 54 (автогол), Токо-Экамби, 73, Дембеле, 89

Аль-Фатех – Аль-Халидж – 1:2

Голы: Саадан, 82 – Нарей, 45+1, Лопес, 59

Аль-Таавун – Аль-Ахли – 0:1

Гол: Аль-Бурайкан, 82

Турнирная таблица